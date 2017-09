Apple stellt das iPhone 8 vor

Design und Display

Hardware

Kamera

Sonstige Neuerungen

Preis und Verfügbarkeit

Monatelang galt es als weitgehend sicher, dass Apples neues Spitzenmodell den Namen iPhone 8 wird, wohingegen der direkte Nachfolger des iPhone 7 auf die Bezeichnung "iPhone 7s" hört. Allerdings durchbrach Apple das bislang verfolgte Schema und ließ kein s-Modell folgen. Stattdessen klettert der Zähler direkt von 7 auf 8. Apple will damit wohl zeigen, dass sich in diesem Jahr deutlich mehr tat, also nur kleinere Anpassungen im Innen vorzunehmen. Wir fassen im Folgenden die wichtigen Neuerungen des iPhone 8 zusammen.Verglichen mit dem Übergang von iPhone 6s auf iPhone 7 tat sich beim Design des iPhone 8 etwas mehr. Apple setzt auf Glas - sowohl auf der Rück- als auch auf der Vorderseite. Während der Präsentation betont Apple, dass noch nie ein ähnlich hartes Glas in einem Produkt eingesetzt wurde. Die Formsprache hat sich allerdings nicht verändert. Da Apple nicht auf randloses Design umstellte, gibt es immer noch ausreichend Platz für den Homebutton. Dieser beinhaltet weiterhin Touch ID, einen Gesichtsscanner weist das iPhone 8 nicht auf.Apple bezeichnet die neue Prozessorgeneration als "A11 Bionic". Laut Apple handelt es sich um den leistungsfähigsten Chip, der je in einem Smartphone arbeitete. Zwei der Kerne sind für hohe Performance ausgerichtet, vier Kerne auf Energieeffizienz. Im Vergleich zum hoch getakteten Kern-Duo im A10 sind die beiden Hochleistungs-Cores etwa 25 Prozent schneller geworden (der A10 hat zwei Kernpaare). Selbst die vier Effizienz-Kerne sind 70% schneller als der A10.Natürlich arbeitete Apple auch wieder daran, bessere Fotoqualität zu bieten. Apple setzt dazu auf neue Sensoren sowie auf weitere Software-Funktionen, darunter neue Filter. "Portrait Lighting" analysiert die Szenerie und errechnet dann die bestmögliche Ausleuchtung. Dies soll vor allem beim Fotografieren von Personen sichtbare Vorteile bringen. Die Auflösung liegt weiterhin bei 12 Megapixel. Eine Dual-Kamera gibt es nur im Modell mit 5,5", optische Bildstabilisierung bietet auch das iPhone 8 mit 4,7". Außerdem richtete Apple die Kamera speziell auf AR aus. Dazu war es erforderlich, neue Lage- und Bewegungssensoren zu verwenden. Auch bei schlechten Lichtverhältnissen sei eine zuverlässige Erfassung der Situation möglich. Wer hochauflösende Filme aufnehmen möchte, dürfte sich über 4K-Videos mit 60 fps freuen - bislang waren nur 30 fps möglich."Die Zukunft ist drahtlos", so Phil Schiller. Deswegen lässt sich das iPhone 8 auch per Induktion laden. Es ist somit nicht mehr zwingend erforderlich, ein Kabel einzustöpseln. Da Apple sich an den Qi-Standard hält, können die meisten Induktions-Ladestationen verwendet werden. Beispielsweise bieten zahlreiche Flughäfen schon derlei Ladeflächen an699 Dollar für das Gerät mit 64 GB - das ist der Startpreis für das iPhone 8. Die Optionen reichen bis zu 256 GB. Das iPhone 8 Plus kostet mindestens 799 Dollar. Vorbestellen lassen sich die Geräte ab kommenden Freitag (15. September), die Auslieferung beginnt eine Woche später (22. September)