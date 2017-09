Erste Reviews zu iPhone 8 und iPhone 8 Plus

Die Kamera als Hit

A11 Bionic lässt keine Wünsche offen

Gemischte Gefühle beim Design

Wireless Charging haut nicht vom Hocker

Wie immer: der Preis

iPhone 8 oder iPhone X?

Die meisten von uns müssen sich noch bis mindestens Freitag gedulden, bis sie ihr bestelltes iPhone 8 oder iPhone 8 Plus in Händen halten, denn erst dann beginnt Apples offizieller Verkauf. Doch wie üblich verteilte der Konzern im Vorfeld bereits einige Exemplare an große Publikationen und seit heute sind Reviews zu dem Gerät erlaubt. MacTechNews gibt einen Überblick über die Meinung der frühen Tester.So gut wie kein Review kommt ohne eine besondere Würdigung der neuen 12-MP-Kamera, die beispielsweise 4K60-Videos erlaubt und bei der Dualkamera des größeren Plus-Modells die Porträtlicht-Funktion ermöglicht (genauere Informationen zu Porträtlicht finden Sie hier: ). TechCrunch etwa beginnt die Bewertung treffenderweise mit den Worten: „Dies ist ein Kamera-Review.“ Auch The Verge Toms Guide und Engadget sprechen von exzellenter Kamera, mitunter sogar etwas pathetischer von einer »Killer-Kamera« - wohlgemerkt in beiden Größen, obwohl weiterhin nur das Plusmodell zwei Kameramodule mitbringt.Auch in Sachen Leistung herrscht Einigkeit in den Reviews, wieder uneingeschränkt positiv. Apples neueste A-Chip gilt etwa für Wired als Prozessor auf »Laptop-Niveau«. Für alle Aufgaben seien iPhone 8 und 8 Plus bestens gewappnet, bis hin zu kommenden AR-Apps, die ebenfalls in vielen Reviews eine besondere Erwähnung erhalten.Deutlich kritischer sind die Reviewer bei der Bewertung des Äußeren. Nach regulärem Apple-Kalender wäre ja eigentlich eine »S«-Generation ohne Wandel beim Gehäuse dran gewesen. Trotzdem entschied sich Apple für die Bezeichnung »iPhone 8« statt »7s«, wahrscheinlich weil man beim Gehäusematerial von Aluminium zu Glas wechselte. Der Telegraph zählt das bei den positiven Eigenschaften des Gerätes auf, während andere darin fehlende Innovation entdecken. Für The Verge ist es die vierte iPhone-Generation im gleichen Gewand und kritisiert besonders den nach wie vor vorhandenen Kamerahügel.Eher enttäuscht zeigen sich die Beobachter von der Möglichkeit, kabellos zu laden. Zwar konstatiert Engadget, dass das Feature einwandfrei funktioniere, der Telegraph dagegen bemängelt das mangelhafte Qi-Ökosystem. Außerdem dauere der Ladevorgang über Induktion länger als mit dem Kabel. Zwar verspricht Apple, dass schnelleres kabelloses Aufladen möglich wäre, die beworbenen Ladegeräte von Belkin und Mophie müssen dafür aber noch ein kommendes Update bereitstellen.Apropos Aufladen: Die im iPhone 8 integrierte Möglichkeit von »Quick Charging« mit Kabel sei zwar generell eine gute Sache, erfordert aber zur Umsetzung zusätzliches Zubehör (MTN berichtete: ). Dies in Kombination mit dem noch einmal leicht gestiegenen Verkaufspreis im Vergleich zum iPhone 7 erzeugen das bei iPhone-Reviews inzwischen obligatorische Lamento der zu hohen Anschaffungskosten. Das günstigste iPhone 8 kostet bei Apple 799 € - für das iPhone 8 Plus mit 256 GB Speicher sind bereits 1.079 Euro aufzubringen. Da ist es kein weiter Weg mehr bis zu den 1.149 Euro für das iPhone X.Insgesamt halten sich sämtliche Reviews bei der Frage zurück, ob man sich für ein iPhone 8 entscheiden oder doch lieber bis zum November warten solle, wenn das iPhone X mit randlosem OLED-Display und Gesichtsscanner auf den Markt kommt. Dennoch scheint bei vielen zwischen den Zeilen durch, dass zumindest für diejenigen, die ein iPhone 7 ihr Eigen nennen, ein Umstieg auf das 8er keinen Sinn ergibt. Auch die ersten Berichte über die Kundennachfrage hat ergeben, dass das iPhone 8 deutlich unter dem großen Bruder iPhone X zu leiden hat (MTN berichtete: ).