Künftige iPhones: Kabelloses Laden über WLAN-Router?

Ladetechnik des iPhone 8

Lange Zeit hat sich Apple gegen kabelloses Laden der Mobilgeräte gewehrt. Bei der Apple Watch entschied sich Apple erstmals um und setzte auf Induktionsschleifen zur Stromversorgung. Dafür entschied Apple sich für eine modifizierte Version des Qi-Standards. Beim für September erwarteten iPhone 8 soll Cupertino ebenfalls kabelloses Laden ermöglichen. Auf der Suche nach der optimalen Methode hierfür, denkt Apple auch über gänzlich neue Möglichkeiten nach, dies zeigt ein jetzt bewilligtes Patent.In dem Patent wird erklärt, wie WLAN-Router ohne weiteres Zubehör als entfernte Ladestation fungieren könnten. Dazu sei nur eine passende Frequenz notwendig, die weit genug von den Bändern des WLAN-Signals entfernt ist. Weiter müsste der Router zwingend zwei separate Antennen haben, so die Patentschrift. Eingereicht wurden die Dokumente im Oktober 2015 von insgesamt neun Apple-Mitarbeitern.Die Vorteile eines solchen Systems wären, dass außer einem entsprechenden Router keine neue Hardware gekauft werden müsste und man zudem kein extra Ladegerät für die Stromübertragung benötigt. Die Technik könnte ebenfalls verhindern, dass fremde Menschen ihre Geräte ohne Einwilligung laden. Denn über das Einwählen in das jeweilige WLAN-Netz könnte die Stromverbindung erst aktiviert werden.Wird diese Ladetechnik auch im iPhone 8 verbaut? Zumindest spricht aktuell einiges dagegen. So ist bisher keine Anmeldung bei den für die Frequenzen zuständigen Behörden eingegangen. Weiter wurden auch keine offiziellen Tests bezüglich der gesundheitlichen Gefährdung durch die Strahlen durchgeführt. Auch die neuesten Schemazeichnungen des iPhone 8 sprechen gegen die neue Lademethode. In den Dokumenten lässt sich eine größere Komponente auf der Rückseite des Gerätes erkennen, welche für die Induktionsschleifen-Lademethode spricht (MTN berichtete: ). Dass sich Apple noch umentscheidet ist zwar möglich, gilt jedoch als eher unwahrscheinlich.