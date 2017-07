iPhone 8: Kabelloses Laden per Induktion nur mit zusätzlichem Zubehör?

Der recht gut informierte Ming-Chi Kuo hat in einem neuen Bericht den bisherigen Stand der iPhone-Gerüchte zusammengetragen, wie sie in Industriekreisen die Runde machen. Obwohl das iPhone 8 das kabellose Aufladen beherrschen soll, werde dieses dem Bericht nach nur als optionales Zubehör verfügbar sein. Standardmäßig aufgeladen werde das iPhone 8 dagegen über ein Lightning-Kabel.Das kabellose Aufladen des iPhone 8, wie auch des erwarteten iPhone 7s und iPhone 7s Plus, soll über den weit verbreiteten Qi-Standard erfolgen. Dies würde zugleich bedeuten, dass bereits geeignetes Zubehör auf dem Markt ist. Bei Amazon kosten entsprechende Qi-Ladesysteme nur etwas mehr als 10 Euro. Um das kabellose Laden durch Induktion zu ermöglich, werden alle Modelle laut Kuo über ein Gehäuse aus Glas mit Metallrahmen verfügen. Ob dies im Design dem iPhone 4 und 4s ähneln wird, ist nicht bekannt. Mit dem iPhone SE hatte Apple kurze Zeit nach dem iPhone 6s bereits ein ähnliches Design wieder aufgegriffen.Zudem schließt sich Kuo einem Bericht von Barclay (MTN berichtete: ) an, wonach das iPhone 8 über USB-C-Unterstützung verfüge. Dies ermöglicht mit geeignetem Netzteil ein schnelleres Aufladen des integrierten Akkus. Allerdings wird Apple auch beim iPhone 8 nur das bisherige 5-Watt-Netzteil beilegen, sodass die Schnellladefunktion ausschließlich mit zusätzlichem Zubehör realisierbar ist. Besitzer eines neuen MacBook oder MacBook Pro würden davon aber profitieren, da sie damit bereits im Besitz eines geeigneten Netzteils sind und nur noch ein passendes Lightning-Kabel mit USB-C-Stecker benötigen.