Bericht sieht 3D-Kamera im iPad 2019 und neuen Bildsensor im iPhone 2019 voraus

Time of Flight bringt 3D ins iPad

iPhone-Kamera mit besserem VCSEL

Eher drei Linsen als 3D im iPhone

Die nächste Generation iPad Pro soll ein verbessertes Kamerasystem erhalten, welches 3D-Bilder ermöglicht. Zudem sieht der neue Bericht des Apple-Analysten Ming-Chi Kuo ein überarbeitetes TrueDepth-Modul in das nächste iPhone wandern, um die Gesichtserkennung zu verfeinern.Eine neue Kamera könnte per Time-of-Flight-Methode (TOF) 3D-Bilder im iPad aufnehmen. Das Verfahren misst für jeden Bildpunkt die Zeit, die ein Lichtimpuls zum Objekt und zurück braucht – und das schnell. Mit einer Aufnahme bildet es komplette Szenerien ab – und fertigt dabei bis zu 160 Bilder pro Sekunde an. Das Ergebnis könnten 3D-Fotos sein, die sich anschließend per Apple Pencil editieren lassen. Kuo spricht von einem völlig neuen "Produktivitätserlebnis". Er gibt dem Einbau von TOF im nächsten iPad (Pro) eine Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent. Damit würde Apple ein Alleinstellungsmerkmal schaffen, das den zuletzt eher schwachen Absatz der Tablets wieder in Schwung bringen könnte.Kuo zufolge will Apple das TrueDepth-System (VCSEL) der iPhones aufrüsten. Die Flächenbeleuchtung des Lasermoduls soll verbessert worden sein, um die Effekte unsichtbarer Umgebungslichter zu reduzieren. Das führt zu einer besseren Erkennungsrate von FaceID. Apple habe die Ausgangsleistung der Flächenbeleuchtung erhöht, was wiederum höhere Anforderungen an Design, Produktion und Materialien der gesamten Einheit nach sich gezogen habe. Sie besteht zusätzlich aus einer Nah-Infrarot-Kamera (NIR), einem Punkt-Projektor und einem Näherungssensor. Der Wertanteil des VCSEL-Moduls falle demnächst insgesamt entsprechend höher aus.Kuo betont ein weiteres Mal, dass er nicht von einer Implementierung von TOF im iPhone vor dem Jahr 2020 ausgeht. Dann werde das Modul jedoch eine Wellenlänge von mehr als 1000 nm beherrschen (FaceID momentan: 935 - 945) und damit für besseres Systemdesign und Nutzererlebnis sorgen. Zurzeit kursieren Gerüchte über eine weiteres Linsensystem in der iPhone-Rückwand. Das dritte Objektiv könnte für bessere Aufnahmen bei schwachem Licht und einen 3-fachen optischen Zoom sorgen. Kuo hat immer betont, dass der Einsatz einer 3D-TOF-Kamera nicht die Fotoqualität erhöht. Zudem warte Apple auf leistungsfähigere Komponenten und Infrastruktur (5G-Mobilfunknetze), um dann ein höherwertiges AR-Erlebnis zu schaffen als das bislang möglich ist.