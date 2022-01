iPhone 14 und Punchhole: Aussparung dank Mockup auf dem eigenen Gerät begutachten

Punchhole ermöglicht mehr Platz für Informationen

Das Punchhole kann zur Begutachtung auf das eigene iPhone geholt werden

Die Notch zählt mittlerweile zu den typischen Merkmalen moderner iPhones – und macht auch vor dem MacBook Pro nicht mehr Halt. Die Resonanz auf die Kerbe fällt durchaus ambivalent aus: Die einen gewöhnen sich recht schnell daran und nehmen die Aussparung im alltäglichen Gebrauch ihres Geräts kaum noch wahr, die anderen empfinden die Einkerbung als altbacken – vor allem im Vergleich zu vielen Android-Smartphones, die bereits seit geraumer Zeit auf sogenannte „Punchholes“ setzen. Tatsächlich soll die Notch in den Pro-Varianten des kommenden Flaggschiff-iPhones einer verkleinerten Aussparung weichen – wer einen Eindruck von dieser Neuerung gewinnen möchte, ist mit einem neuen Mockup des Entwicklers Jeff Grossman gut beraten.Dem Leaker DylanDKT war vergangene Woche Aufmerksamkeit gewiss: Er erklärte, dass das iPhone 14 Pro und Pro Max über ein Punchhole verfüge, welches aber nicht kreisrund, sondern in Form einer Pillenkapsel auf dem Bildschirm prange. Für den Anwender ginge dieser Schritt mit einigen Vorteilen einher: So könnte Apple den Platz nutzen, um links und rechts der Aussparung weitere Informationen einzublenden – als Beispiel sei hier die Prozentanzeige für den Akkustand genannt, wie dies bei älteren Baureihen und dem iPhone SE weiterhin möglich ist. Neben diesem Mehrwert spielen aber auch ästhetische Gesichtspunkte eine Rolle – wer sich von einem Punchhole im Display überzeugen möchte, kann einen entsprechenden Screenshot auf sein Gerät laden und so einen Ersteindruck erhalten.Um das Punchhole auf dem eigenen iPhone bewundern zu können, sind lediglich einige wenige Schritte erforderlich: Sie können hierüber auf Grossmans Screenshot zugreifen, um ihn auf dem Gerät zu speichern. Aktivieren Sie anschließend die Ausrichtungssperre, öffnen Sie das Bild und drehen Sie Ihr iPhone um 180 Grad: Auf diese Weise können Sie sich ein Bild vom einem Punchhole verschaffen, welches laut DylanDKT in dieser Form für das iPhone 14 Pro (Max) vorgesehen ist.