Kuo: iPhone 14 soll endlich Wi-Fi 6E unterstützen – doch WLAN-Module könnten sehr knapp werden

iPhone 14 und "Apple Glass" wahrscheinlich mit Wi-Fi 6E

Bestimmte Komponenten könnten knapp werden

Wi-Fi 6E soll künftig für schnellere und vor allem stabilere WLAN-Verbindungen sorgen. Der kommende Standard erweitert das Frequenzspektrum um einen 480 Megahertz breiten Bereich im 6-Gigahertz-Band. Die allgemeine Verwendung wurde in Deutschland bereits von der Bundesnetzagentur genehmigt, entsprechende Endgeräte wie etwa Router oder Access Points, aber auch Smartphones und Tablets, sind allerdings bislang nicht verfügbar.Mit dem iPhone 14, das im nächsten Jahr erscheinen dürfte, könnte Apple die Verbreitung des neuen WLAN-Standards anschieben. Einem aktuellen Bericht des bekannten Analysten Ming-Chi Kuo zufolge plant das kalifornische Unternehmen nämlich, die kommende Generation der hauseigenen Smartphones mit der Unterstützung für Wi-Fi 6E auszustatten. Auch Apples VR-Headset, dessen Vorstellung jüngsten Gerüchten zufolge in nächster Zeit erfolgen soll (siehe ), hat den neuen Funknetzstandard angeblich an Bord. Kuo rechnet allerdings damit, dass die als "Apple Glass" bekannte Brille erst im vierten Quartal des kommenden Jahres präsentiert wird, also vermutlich in etwa zeitgleich mit dem iPhone 14.Kuo zufolge könnten Apples Pläne allerdings noch von Lieferengpässen durchkreuzt werden oder von Verzögerungen betroffen sein. Grund dafür ist die voraussichtlich noch einige Zeit anhaltende und sich womöglich verschärfende Knappheit bestimmter Komponenten, welche mit einer Technik namens "Low Temperatur Cofired Ceramics" (LTCC) hergestellt werden. Diese kommen wegen ihrer günstigen Hochfrequenzeigenschaften in diversen Funkmodulen zum Einsatz, unter anderem eben auch bei WLAN-Chips. Wegen des erweiterten Frequenzspektrums und der größeren Anzahl an Kanälen werden im Falle von Wi-Fi 6E erheblich mehr von diesen Bauteilen benötigt als bei den bisherigen Funknetzstandards. Kuo rechnet damit, dass die Unterstützung von Wi-Fi 6E im iPhone 14 dafür sorgt, dass Apples wichtigste Mitbewerber binnen kurzer Zeit nachziehen werden. Die dadurch gesteigerte Nachfrage dürfte seiner Ansicht nach im kommenden Jahr zu Versorgungsschwierigkeiten bei LTCC-Komponenten führen.