iPhone 14 Pro: Weitere Hinweise auf 48-MP-Kamera

iPhone 14 Pro mit deutlich verbesserter Hauptkamera?

8K-Videos für Apples VR/AR-Headset

Die Gerüchte zu den Features der nächsten iPhone-Generation werden zunehmend konkreter. Nachdem Hinweise bereits eine Abkehr der Display-Kerbe bei einigen Modellen in Aussicht stellten, deutet offenbar auch immer mehr auf größere Neuerungen bei einer weiteren wichtigen Hardware-Komponente des iPhone 14 hin. Das Unternehmen aus Cupertino peilt demnach für die Pro-Modelle des iPhone 14 eine deutliche Verbesserung der Kamera an. Schon zuvor gab es entsprechende Berichte.Das iPhone 14 Pro soll der Meldung zufolge eine 48-Megapixel-Hauptkamera erhalten. Die Information stammt von dem Marktforschungsunternehmen TrendForce , das die genannte Kameraverbesserung beim Nachfolger des iPhone 13 Pro für sehr wahrscheinlich hält. Bei den aktuellen iPhone-Modellen kommt eine 12-Megapixel-Kamera zum Einsatz. Apple erhöhte den Megapixel-Wert der Hauptkamera zuletzt beim iPhone 6s (2015).Viele Android-Smartphones setzen – im Vergleich zu iPhones – schon länger auf höhere Kameraauflösungen. Über Technologien wie "Pixel Binning" lassen sich so beispielsweise bessere Ergebnisse bei schlechten Lichtverhältnissen erzielen.Schon zuvor gab es Berichte über eine 48-Megapixel-Variante im iPhone 14 Pro. Ming-Chi Kuo beispielsweise geht von einer entsprechenden Aufwertung der Kamera-Hardware aus. Der Zulieferer-Insider sieht insbesondere ein Feature als Grund für die höhere Kamera-Auflösung: 8K-Videos. Diese bieten eine gegenüber 4K abermals deutlich höhere Schärfe. Zusätzlich zu der besseren Darstellungsqualität könnte Apple mit 8K-Aufnahmen auch eine weitere Neuerung ins Visier nehmen: das hauseigene VR/AR-Headset, das Apple laut Gerüchten noch in diesem Jahr präsentieren wird.Für dazugehörige Augmented- und Mixed-Reality-Inhalte gelten Auflösungen zwischen 8K und 16K als besonders geeignet. Apple würde Nutzern mit einer 8K-Kamera im iPhone daher ermöglichen, speziell für das VR/AR-Headset optimierte Videos (und Fotos) aufzunehmen. Kuo zufolge lasse sich das Nutzungserlebnis des Headsets so weiter steigern – und Apple hätte ein gutes iPhone-Kaufargument für Kunden, die sich für das VR/AR-Gadget interessieren.