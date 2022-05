iPhone 14 Pro (Max): Exakte Displaygrößen und Farben angeblich bekannt geworden

Ross Young nennt Displaygrößen des iPhone 14 Pro (Max)

Keine Änderung bei iPhone 14 und iPhone 14 Max

Leaker kennt angeblich schon komplette Farbpalette

Nach allem, was derzeit – tatsächlich oder vermeintlich – über das iPhone 14 bekannt ist, werden sich die kommenden Smartphones aus Cupertino hinsichtlich ihres grundlegenden Formfaktors nicht von den aktuellen Modellen unterscheiden. Allerdings verabschiedet sich Apple bei den Pro-Varianten etlichen Leaks und Berichten zufolge von der „Notch“ und setzt für Selfie-Kamera und Face ID stattdessen auf „Loch und Pille“ (siehe ). Vor Kurzem aufgetauchte Bilder legen zudem nahe, dass iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max dünnere Displayränder aufweisen dürften als iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max (siehe ). Damit einhergehen soll angeblich eine leichte Veränderung des Seitenverhältnisses.Dank der dünneren Ränder und des Wegfalls der Notch wird Apple das iPhone 14 Pro (Max) mit etwas größeren OLED-Panels ausstatten, ohne die Abmessungen im Vergleich zu den aktuellen Modellen zu verändern. Das will der bekannte Display-Experte und Analyst Ross Young in Erfahrung gebracht haben. Auf Twitter nannte er jetzt die exakten Größen. Ihm zufolge weist das iPhone 14 Pro eine Bildschirmdiagonale von 6,12 Zoll (15,5 Zentimeter) auf, beim iPhone 13 Pro sind es 6,06 Zoll (15,4 Zentimeter). Geringer fällt der Zuwachs beim iPhone 14 Pro Max aus: Das Panel wächst lediglich um 0,01 Zoll auf 6,69 Zoll oder rund 17 Zentimeter (iPhone 13 Pro Max: 6,68 Zoll). Diese Unterschiede dürften allerdings von den Nutzern bei beiden kommenden Geräten mit bloßem Auge nicht zu erkennen sein. Zu den Display-Auflösungen äußert sich Ross Young in seinem Tweet nicht.Apple gibt die Displaygrößen der iPhones traditionell auf Zehntelzoll gerundet an. Es ist daher davon auszugehen, dass der kalifornische Konzern in den technischen Daten des iPhone 14 Pro (Max) wie schon bei den aktuellen Modellen die Werte 6,1 und 6,7 Zoll nennt. Denkbar ist allerdings, dass Apple bei der Präsentation der kommenden Smartphone-Generation auf einen prozentualen Zuwachs der Panelfläche verweist. Anpassungen der Bedienoberfläche von iOS sind voraussichtlich nicht erforderlich, da die von Ross Young prognostizierten Änderungen äußerst gering ausfallen und folglich kaum wahrnehmbar sein dürften. Das ebenfalls im Herbst anstehende iPhone 14 und sein größeres Pendant iPhone 14 Max werden aller Wahrscheinlichkeit nach weiterhin über eine Notch verfügen. Modifikationen der Displaygrößen sind bei diesen Modellen daher nicht zu erwarten, selbst wenn die Ränder schmaler ausfallen sollten als beim iPhone 13 ohne Namenszusatz.Vor gut zwei Wochen wurde gemeldet, dass Apple angeblich alle vier Ausführungen des iPhone 14 auch mit einem violetten Finish anbietet (siehe ). Ein Leaker bekräftigt auf dem chinesischen Sozialen Netzwerk Weibo jetzt diese Prognose, kennt aber nach eigenen Angaben zudem alle anderen Farben. Bei iPhone 14 und iPhone 14 Max entfallen laut dem Post die bei iPhone 13 und iPhone 13 mini angebotenen Varianten Grün und Rosé, das kommende Smartphone wird es demzufolge lediglich in Mitternacht (Schwarz), Polarstern (Weiß), Blau, Rot und Violett geben. Das iPhone 14 Pro (Max) offeriert Apple angeblich in Gold, Silber, Graphit und ebenfalls Violett, Alpingrün und Sierrablau streicht das kalifornische Unternehmen aus dem Farbsortiment. Die zur Auswahl stehende Palette verkleinert sich somit im Vergleich zu den aktuellen Modellen.