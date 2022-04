iPhone 14: Bild soll Dummys aller Modelle zeigen

Kein iPhone 14 mini in Sicht

Kamerabuckel wächst an

Der Kauf eines neuen iPhones geht oftmals auch mit dem Erwerb von Zubehör einher: Vor allem Schutzfolien und Hüllen stehen zumeist auf der Einkaufsliste. Um ein breites Angebot an entsprechenden Produkten gewährleisten zu können, haben Hersteller oft einen Informationsvorsprung: Ihnen sind die Maße der Geräte bereits vor Launch bekannt und speziell angefertigte Dummys unterstützen die Fertigung von Cases. Nun ist ein Bild aufgetaucht, welches Attrappen der kommenden Modelle des iPhone 14 zeigen soll. Tatsächlich scheinen sich die bislang bekannten Gerüchte zu bestätigen.Als Apple das iPhone 12 vorstellte, stand ein Ableger der Baureihe ganz besonders im Fokus: Erstmals richtete sich das Unternehmen mit einer mini-Variante an jene Nutzer, die sich ein aktuelles Gerät in möglichst kompakter Form zulegen möchten. Der Bedarf schien sich allerdings in Grenzen zu halten: Der kommerzielle Erfolg blieb aus und schnell behaupteten Gerüchte, dass Cupertino ein solches Modell beim Nachfolger beibehalten, mittelfristig aber streichen werde. Mit dem iPhone 14 scheint scheint Apple diesen Schritt zu gehen: Das auf dem Sozialen Netzwerk Weibo veröffentlichte Foto vierer aus Aluminium gefertigter Dummys zeigt die Rückseiten des iPhone 14 und iPhone 14 Pro mit jeweils 6,1 Zoll großem Display. Hinzu gesellen sich zwei Modelle mit 6,7-Zoll-Bildschirm: das iPhone 14 Max und iPhone 14 Pro Max.Wer an den klobigen Kameramodulen der letzten Generationen keinen Gefallen fand, wird auch beim iPhone 14 nicht in Begeisterung ausbrechen: Der Buckel auf der Rückseite scheint voluminöser auszufallen, was sich ebenfalls mit den Leaks der vergangenen Wochen deckt: So deuten etwa die von Max Weinbach veröffentlichten Schemazeichnungen auf ein um fünf Prozent größeres Modul des iPhone 14 Pro Max im Vergleich zum Vorgänger hin. Vor allem die Kameras der Pro-Modelle könnten weitreichende Verbesserungen erfahren: Ming-Chi Kuo zufolge möchte Apple eine 48-Megapixel-Weitwinkelkamera in diesen Modellen verbauen.