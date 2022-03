iPhone 14: Geleakte CAD-Zeichnungen zeigen angeblich endgültiges Design - und widersprechen Jon Prosser

CAD-Zeichnungen zeigen iPhone 14 Pro mit Kamerabuckel

Bilder bestätigen erneut den Wegfall der Notch

Wenn es um das iPhone 14 geht, sind sich die meisten Leaker, Analysten und Branchenexperten in einem Punkt einig: Apple verabschiedet sich zumindest bei den Pro-Modellen von der Notch und setzt für Face ID und Frontkamera auf zwei kleinere Aussparungen im Display. Das könnte für eine größere Bildschirmdiagonale sorgen und somit mehr Fläche für Inhalte bieten (siehe ). Das eine oder andere Gerücht im Zusammenhang mit der Kameraausstattung gab es ebenfalls bereits. Der bekannte Leaker Jon Prosser meldete beispielsweise schon vor Monaten, dass Apple auf den typischen Buckel verzichtet und die Objektive bündig ins Gehäuse einpasst (siehe ).91Mobiles liegen jetzt angeblich echte CAD-Zeichnungen des iPhone 14 Pro vor, welche Prossers Prognose widerlegen sollen. Die insgesamt sechs Bilder zeigen das kommende Smartphone aus Cupertino von allen Seiten. In den Seitenansichten sowie der Darstellung der rückwärtigen Partie ist dabei deutlich der Buckel zu erkennen, welcher die Dreifachkamera, den Blitz und den LiDAR-Scanner beherbergt.Den CAD-Renders zufolge unterscheidet sich das grundlegende Design des iPhone 14 Pro lediglich in Nuancen von dem des aktuellen iPhone 13 Pro. Das betrifft auch die Lautstärketasten, welche laut Prosser künftig rund ausfallen sollen. Die von 91Mobiles veröffentlichten Bilder zeigen hingegen ebensolche ovalen Buttons, wie sie schon bei Apples aktuellen Top-Smartphones zu finden sind. Auch die Aussparungen für Mikrofon und Lautsprecher entsprechen jenen des iPhone 13 Pro.Hinsichtlich des Wegfalls der Notch bestätigen die CAD-Zeichnungen, deren Authentizität sich nicht verifizieren lässt, die Leaks und Gerüchte der vergangenen Monate. Apple setzt demnach wohl tatsächlich für das Face-ID-Modul und die Selfie-Kamera auf "Loch und Pille", also zwei kleinere Aussparungen im oberen Bereich des Displays, aber mit etwas Abstand zur Umrandung. 91Mobiles zufolge fällt die Einfassung des Panels beim iPhone 14 Pro etwas schmaler aus als jene des iPhone 13 Pro, das hatte vor einigen Tagen bereits ein Leaker namens "yeux1122" gemeldet (siehe ).Zu den weiteren erwarteten Merkmalen des iPhone 14 Pro gehören unter anderem eine Hauptkamera mit einer Auflösung von 48 Megapixeln und der A16 Bionic. Apples kommende hauseigene Smartphone-CPU soll allerdings den Top-Modellen vorbehalten sein (siehe ). iPhone 14 und iPhone 14 Max stattet das kalifornische Unternehmen angeblich mit dem bereits in allen Varianten des iPhone 13, dem neuen iPhone SE und dem iPad mini verbauten A15 Bionic aus.