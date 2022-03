iPhone 14 Pro: Größeres Kamera-Modul durch 48-Megapixel-Sensor und 8K-Aufnahmen?

48 Megapixel

Nur Hauptkamera

8K Video – für VR/AR?

In diesem Herbst wird Apple das iPhone 14 und 14 Pro vorstellen – und letzte Woche sind bereits Schema-Zeichnungen in Umlauf gekommen, welche das iPhone 14 Pro und 14 Pro Max zeigen sollen. Die auffälligste Neuerung: Apple ersetzt die "Notch" bei den Pro-Modellen durch eine kreisrunde und eine pillenförmige Aussparung an der Oberseite der Display-Kante. Aber die Schema-Zeichnungen zeigen auch ein deutlich größeres Kamera-Modul auf der Rückseite der neuen Smartphones.Schon länger spekuliert die Gerüchteküche, dass Apple die Auflösung der iPhone-Kameras erhöht – und in diesem Jahr könnte es tatsächlich der Fall sein. Zum letzten Mal steigerte Apple im Jahr 2015 die Auflösung der iPhone-Kamera mit der Vorstellung des iPhone 6s. Der gewöhnlich sehr gut informierte Analyst Ming-Chi Kuo twittert, dass der Grund hinter dem größeren Kamera-Modul des iPhone 14 Pro eine Erhöhung der Sensorauflösung von aktuell 12 Megapixel auf 48 Megapixel ist.Durch die Erhöhung der Auflösung wächst laut Kuo die Diagonale des Sensors um 25 bis 35 Prozent – und auch die Höhe des Sensor-Moduls steigt um 5 bis 10 Prozent im Vergleich zum aktuellen 12-Megapixel-Sensor. Auf den Schema-Zeichnungen war zu erkennen, dass die Fläche des gesamten Kamera-Moduls um etwa fünf Prozent steigt – und die Höhe von 3,6 mm auf 4,17 mm.Laut Kuo soll aber nur die Weitwinkel-Kamera (ƒ/1.5 Blende) einen Sensor mit 48 Megapixeln erhalten – die Tele-Objektiv-Kamera (ƒ/2.8 Blende) wie auch die Ultra-Weitwinkel-Kamera (ƒ/1.8 Blende) sollen weiterhin den bekannten Sensor mit 12 Megapixeln einsetzen.Mit dem iPhone 14 Pro und 14 Pro Max soll es laut der Gerüchteküche erstmals möglich sein, Videos mit einer Auflösung von 8K (7680 × 4320 Pixel) aufzunehmen. Da aber nur die Hauptkamera über einen Sensor mit 48 Megapixeln verfügt, dürften Aufnahmen mit der Tele-Objektiv-Kamera und der Ultra-Weitwinkel-Kamera weiterhin auf 4K beschränkt sein. Eine Möglichkeit wäre aber, dass Apple die Weitwinkel-Kamera als Unterstützung nimmt, wenn über die Ultra-Weitwinkel-Kamera aufgenommen wird, um aus beiden Sensor-Informationen 8K-Material zu errechnen. Ein Einsatzbereich soll das kommende Augmented-Reality-/Virtual-Reality-Headset von Apple sein: Durch die erhöhte Auflösung sollen sich die Bilder und Videos des iPhone 14 Pro und 14 Pro Max besonders für die Wiedergabe mittels des kommende Apple-Headsets eignen.