Dicker, größeres Kamera-Modul: Neue Schemazeichnungen des iPhone 14 Pro aufgetaucht

iPhone 14 Pro Max: Dicker, aber weniger lang und breit

iPhone 14 Pro: Ähnliche Anpassungen

Quelle nicht gesichert

Auch in diesem Herbst wird Apple eine neue iPhone-Generation vorstellen – und diese aller Wahrscheinlichkeit nach "iPhone 14" nennen. Die neue Modellreihe wird wieder aus einem Modell ohne Namenszusatz, einem Pro-Modell und einem Pro-Max-Modell bestehen – doch das iPhone mini ist Geschichte: An diese Stelle soll das iPhone 14 Max treten, welches einen größeren Bildschirm als das iPhone 14 ohne Namenszusatz mitbringt.Bereits vor einer Woche sind CAD-Renderings der kommenden iPhone-Generation aufgetaucht – und bestätigen die aktuellen Gerüchte: Die Pro-Modelle bringen keine "Notch" an der Display-Oberseite mehr mit, sondern eine kreisförmige und eine pillenförmige Aussparung. Bei den beiden günstigeren Modellen soll Apple aber bei der Notch bleiben.Nun veröffentlichte Max Weinbach auf Twitter Schemazeichnungen, auf denen die Abmessungen der neuen iPhone-Generation zu sehen sind. Hier ist zu erkennen, dass das iPhone 14 Pro Max mit 77,58 mm etwas schmaler ist als das iPhone 13 Pro Max (78,1 mm). Auch in der Länge schrumpft das Gerät leicht: Statt 160,8 mm ist das iPhone 14 Pro Max 160,7 mm lang. Doch in der Höhe legt das Pro Max zu: Die neue Generation ist 0,2 mm dicker als die Vorgängergeneration (7,65 mm vs. 7,85 mm).Auch der "Kamera-Hubbel" wird dicker: Statt 3,6 mm misst dieser beim 14 Pro Max 4,17 mm in der Höhe. Die Fläche des Kamera-Moduls steigt um etwa 5 Prozent im Vergleich zum Vorgänger.Auch beim iPhone 14 Pro ändern sich die Höhe und Breite leicht: Statt 71,5 mm ist das iPhone 14 Pro 71,45 mm breit. Die Länge ändert sich von 147,5 mm auf 147,46 mm. Die Höhe ändert sich analog zum Pro Max um 0,2 mm auf 7,85 mm – genau wie das Kameramodul von 3,6 auf 4,17 mm.Die Größenanpassungen bei beiden Geräten führt dazu, dass Hüllen für das iPhone 13 Pro und 13 Pro Max nicht zu den neuen iPhone-14-Modellen passen.Es ist natürlich nicht sicher, ob diese Schemazeichnungen echt sind oder ob diese das finale Design der kommenden iPhone-Generation zeigen. Es ist möglich, dass Apple noch maßgebliche Anpassungen vornimmt, bevor mit der Produktion der neuen iPhone-Modelle im Sommer begonnen wird. Üblicherweise stellt Apple neue iPhone-Modelle im September vor – und liefert diese meist ein bis zwei Wochen später an Kunden aus.