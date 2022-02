iPhone 14: Längere Akkulaufzeit durch superschnelles und sparsames 5G-Modem?

TSMC soll Modems fürs iPhone 14 fertigen

6-Nanometer-Chip mit verbesserter Energieeffizienz

iPhone 15 mit Apples hauseigenem 5G-Modem?

Bis zur Vorstellung des iPhone 14 gehen noch ein paar Monate ins Land. Einige Details zu den kommenden Smartphones des kalifornischen Konzerns wollen Branchenexperten und Leaker allerdings wie üblich schon frühzeitig in Erfahrungen gebracht haben. Laut Gerüchten und Berichten werden die Geräte keine "Notch" mehr aufweisen, stattdessen verlegt Apple angeblich Face ID unter das Display und gestaltet die erforderliche Aussparung als "Loch und Pille". Der iPhone-Konzern nimmt sich darüber hinaus wohl auch des Funkchips an.Apple hat einem Bericht von Economic Daily News zufolge den langjährigen Partner Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) mit der Fertigung des 5G-Modems für das iPhone 14 beauftragt. Der Chipfertiger löst somit Samsung ab und wird die Funk-Komponente in seiner neuen 6-Nanometer-Technik herstellen. Der Chip basiert offenbar auf Qualcomms Snapdragon X65 und unterstützt Datenübertagungsraten von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde in allen 5G-Frequenzbändern einschließlich des mmWave-Bereichs. Eine entsprechende Antenne ist integriert. Darüber hinaus ist angeblich auch der neueste WLAN-Standard namens Wi-Fi 6E an Bord.Dank der Strukturbreite von 6 Nanometern beansprucht der im iPhone 14 verbaute Funkchip weniger Platz, was der Akkugröße zugutekommen könnte. Zudem ist das 5G-Modem energieeffizienter als sein im iPhone 13 verbautes Pendant namens Snapdragon X60. Das führt zu einer Reduzierung der Leistungsaufnahme und dürfte daher für eine längere Laufzeit der kommenden Smartphone-Generation aus Cupertino sorgen. Wie sich das im alltäglichen Einsatz auswirkt, bleibt allerdings abzuwarten, weitere Komponenten wie Prozessor und Display haben naturgemäß ebenfalls erheblichen Einfluss auf die Ausdauer der Geräte.Das iPhone 14 dürfte Apples letztes Smartphone mit einem Mobilfunkmodem von Qualcomm sein. Der kalifornische Konzern übernahm bekanntlich im Jahr 2019 die entsprechende Sparte von Intel und entwickelt seither einen eigenen Baseband-Chip. Dieser soll 2023 erstmals zum Einsatz kommen, also im iPhone 15 (siehe ). Produziert wird er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ebenfalls von TSMC.