Apples eigenes 5G-Modem: Mobilfunkchip aus Cupertino kommt wohl ab 2023 im iPhone zum Einsatz

5G-Modem wird nicht in A-Chips integriert

Apples eigener Mobilfunk-Chip soll 2023 zum Einsatz kommen

Großer Erfolg für das kalifornische Unternehmen

Vor knapp zwei Jahren vollzog Apple endgültig die Übernahme von Intels Sparte für Mobilfunkmodems. Seither treibt das kalifornische Unternehmen die Entwicklung eines hauseigenen 5G-Chips voran. Dieser soll in absehbarer Zeit in iPhones und iPads zum Einsatz kommen und die bislang in den Smartphones und Tablets sowie der Apple Watch verwendeten Baseband-Module von Qualcomm ablösen.Apple schlägt dabei in technischer Hinsicht offenbar einen anderen Weg ein als der derzeitige Zulieferer. Während Qualcomm und einige Hersteller von Android-Smartphones die Integration der Baseband-Komponente in SoCs wie die Prozessoren der Snapdragon-Serie anstreben, entwickelt der iPhone-Konzern ein eigenständiges 5G-Modem. Das berichtet DigiTimes (Paywall). Apples für die Mobilfunkkommunikation zuständiges hauseigenes Modul soll also nicht zu einer Komponente kommender Generationen der Smartphone- und Tablet-Chips aus Cupertino werden. Die Beweggründe des iPhone-Konzerns für diese Entscheidung sind nicht bekannt.DigiTimes zufolge bereitet sich Apples langjähriges Partnerunternehmen Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) bereits darauf vor, das 5G-Modem in den erforderlichen Stückzahlen zu fertigen. Erstmals zum Einsatz kommen dürfte der neue Baseband-Chip wie erwartet ab 2023, also im iPhone 15. Darauf lassen jüngste öffentliche Äußerungen von Qualcomm schließen. Der taiwanische Chiphersteller geht nach eigenen Angaben davon aus, dass er in zwei Jahren lediglich noch 20 Prozent der von Apple für die iPhone-Fertigung benötigten Mobilfunkmodems liefern wird. Dabei dürfte es sich um Komponenten für bereits 2021 oder 2022 vorgestellte Smartphones oder Tablets handeln, welche Apple auch 2023 noch anbietet. Die restlichen 80 Prozent der 5G-Chips sollen dann die Eigenentwicklungen aus Cupertino sein.Sollte es Apple tatsächlich gelingen, 2023 nahezu alle iPhones mit hauseigenen 5G-Chips auszustatten, wäre das ein großer Erfolg für den kalifornischen Konzern. Branchenexperten bezweifelten in der Vergangenheit immer wieder, dass es Apple gelingen könne, ein derartiges Projekt in den wenigen Jahren seit der Übernahme von Intels Modelsparte abzuschließen. Immerhin war die Abteilung des Prozessorherstellers trotz langjähriger Bemühungen an diesem Problem gescheitert, was die Komplexität der Aufgabe verdeutlicht.