iPhone 13 – die aktuellen Lieferzeiten der vier Varianten

Kauf ab 24.9. auch direkt im Geschäft

Jeder, der nicht komplett neu in der Apple-Welt ist, kennt das Spiel nur allzu gut. Vor allem bei besonders populären Produkten vergeht normalerweise nur sehr wenig Zeit, bis die zu Anfang genannten Lieferzeiten nicht mehr gelten. Teilweise korrigiert Apple die Lieferprognose bereits Minuten nach Wiedereröffnung der Online-Stores erheblich nach oben. Den Rekord hält immer noch das iPhone 4 des Jahres 2010, denn die erste Smartphone-Generation mit Retina-Display war derart nachgefragt, dass man bis zu 12 Wochen auf Bestellungen warten musste. Wir werfen in dieser regelmäßig aktualisierten Meldung einen Blick darauf, wie sich Apples Datumsangaben in Hinblick auf das iPhone 13 in seinen vier Varianten entwickelt. Diese unterscheiden sich übrigens von Apples offiziellem Amazon Store (siehe ), dort heißt es weiterhin durchgängig "24. September" oder direkt "nicht verfügbar".Das vom Preis und den Abmessungen her kleinste iPhone im Sortiment ist weiterhin gut verfügbar. Egal welche Farbe und Speichergröße man wählt, die Lieferung soll stets noch in diesem Monat erfolgen.Auch bei der "Normalgröße"-Variante des iPhone 13 scheint Apple der Nachfrage bislang gut entsprechen zu können, die Lieferprognose stieg nur minimal. Lediglich bei der Variante mit 128 GB gab es schon nach kurzer Zeit eine Datumskorrektur auf den 27. September.Etwas anders gestaltet sich die Lage hingegen bei den Pro-Modellen. Nach rund 30 Minuten war es nicht mehr möglich, noch eine Variante auszuwählen, die direkt am kommenden Freitag beim Kunden ankommt. Im Falle des Top-Modells mit einem Terabyte kann es inzwischen auch Oktober werden.Schon im letzten Jahr war das iPhone 12 Pro Max in Windeseile ausverkauft, selbiges scheint sich beim iPhone 13 Pro Max zu wiederholen. Gehörte man nicht zu den ganz frühen Bestellern, lautete die Lieferprognose bereits "5. bis 12. Oktober". Dies trifft auf jede der vier Farben und vier Kapazitätsstufen zu.Blickt man nun enttäuscht auf die Prognosen im Online-Store, so ist dennoch nicht jede Chance verspielt, noch am kommenden Freitag ein iPhone 13 zu erwerben. Ein gewisses Kontingent ist nämlich auch für die Apple Stores sowie weitere Händler reserviert, sodass nicht die komplette Initialproduktion ausschließlich an Vorbesteller geht. Direkte Rückschlüsse auf die Nachfrage lassen sich aus den genannten Lieferzeiten übrigens nicht ziehen – niemand weiß, mit welchen Stückzahlen Apple von Anfang an arbeiten kann.