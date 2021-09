Es ist so weit: Das iPhone 13 lässt sich jetzt vorbestellen

iPhone bei der Telekom

Preismatrix im Apple Online Store

128 GB 256 GB 512 GB 1TB iPhone 13 mini 799 € 919 € 1149 € - iPhone 13 899 € 1019 € 1249 € - iPhone 13 Pro 1149 € 1269 € 1499 € 1729 € iPhone 13 Pro Max 1249 € 1369 € 1599 € 1829 €

Das iPhone 13 über Apples Amazon Store

Für wen lohnt sich der Umstieg?

Wenige Tage nach dem "California streaming"-Event beginnt Apple damit, Bestellungen für die jeweilige iPhone-Generation entgegenzunehmen. Dies ist ein ganz übliches Vorgehen, denn Kunden konnten auch in den letzten Jahren stets am Freitag nach der Vorstellung erstmals auf den Bestellen-Button drücken, um ihr neues iPhone im Idealfall dann genau eine Woche später entgegenzunehmen. Die Erfahrung lehrt, dass allerdings nur Frühentschlossene auch sofort beliefert werden. Wer zögert und noch einige weitere Stunden Bedenkzeit benötigt, sah sich oft wochenlangen Wartezeiten ausgesetzt. Wie immer gibt es mehrere Möglichkeiten, die Hardware zu beziehen – entweder direkt über Apple oder einen Mobilfunkanbieter.Als das iPhone im Spätherbst 2007 erstmals nach Deutschland kam, war die Telekom Apples exklusiver Partner. Dies hat sich zwar seit mehr als einem Jahrzehnt geändert und Apples Smartphone-Sortiment lässt sich auch von jedem anderen Mobilfunkanbieter beziehen. Im Rahmen eines Mobilfunkvertrags liegt der Kaufpreis des iPhones deutlich unter dem regulären Retail-Preis – wenngleich man sich dies durch höhere monatliche Kosten bezahlt. Selbiges gilt natürlich auch für andere Anbieter wie Vodafone ( ) oder O2 ( ).Folgende Tabelle stellt dar, welche Preise Apple für den Kauf im Store veranschlagt. Sobald das iPhone 13 bei anderen Händlern auftaucht, sind dort wie üblich etwas günstigere Angebote zu erwarten. Bestellungen sind sowohl über die Webseite als auch Apples offizielle Store-App möglich – letztere ist in diesem Jahr erneut einige Minuten früher zur Stelle.(Siehe Wie schon im Vorjahr listet Apple die neuen iPhone-Modelle direkt auch im offiziellen Amazon-Store. Die Aktivierung der Angebote erfolgt üblicherweise kurz nach dem Verkaufsstart im Apple Online Store. Zum aktuellen Zeitpunkt heißt es noch "Derzeit nicht verfügbar".Wer ein iPhone 12 besitzt, dürfte nur in den allerwenigsten Fällen deutliche Vorteile vom Umstieg auf ein iPhone 13 haben. Der Wechsel vom iPhone 11 auf das iPhone 13 macht sich vor allem beim Kamerasystem bemerkbar, denn vor allem die Lichtempfindlichkeit wurde bei den beiden Folgemodellen deutlich besser. Ab dem iPhone XS oder gar dem iPhone X, welches noch kein Smart HDR unterstützt, erhält man dann wirklich ein deutliches Upgrade – sowohl bei den Funktionen als auch der generellen Performance.