iPhone 13: Schmalere Notch, veränderte Kamera und dickeres Gehäuse?

Wieder vier Modelle, selbes Kantendesign

Dickeres Gehäuse

Kameradesign

Kleinere Notch

Apple stellte im Oktober 2020 das iPhone 12 in vier Modellvarianten vor – und spendierte den Modellen zum ersten Mal seit dem iPhone X ein verändertes Gehäusedesign: Die Kanten erinnern nun an das 2010 vorgestellte iPhone 4. Die japanische Publikation " MacOtakara " will nun aus Zulieferquellen Informationen zum kommenden iPhone 13 erhalten haben. Wahrscheinlich wird Apple die neue iPhone-Generation im Herbst 2021 vorstellen.Apple soll dem Bericht nach alle vier Modelle des iPhone 12 beibehalten. Das bedeutet, dass Apple wohl auch ein iPhone 13 mini vorstellt – trotz enttäuschender Verkaufszahlen des iPhone 12 mini. Alle Geräte sollen dasselbe Kantendesign mitbringen wie die aktuellen Modelle – Apple plant hier keine Änderungen. Auch die Bildschirmgrößen wird Apple beibehalten, so MacOtakara.Die Länge und Breite der neuen Geräte soll identisch bleiben – dem Bericht wird das iPhone 13 aber um 0,26 mm dicker. Es ist unklar, auf welches Modell sich diese Angabe bezieht. Möglicherweise erhöht Apple die Dicke des iPhone 13 mini, um den Akku zu vergrößern: Viele Nutzer wie auch Tester zeigten sich hier von der Akkulaufzeit enttäuscht, besonders im Vergleich zu den anderen iPhone-12-Modellen.Apple plant laut MacOtakara auch eine Änderung beim Design der Kamera: Zwar bleibt die herausstehende Kamera bestehen, doch Apple will das gesamte Modul mit Saphirglas verdecken anstelle der einzelnen Kameraaugen. So soll das Kameramodul eher aussehen wie eine einzelne Kamera statt drei.Aktuell bietet Apple nur beim iPhone 12 Pro Max eine optische Bild­stabilisierung mit Sensorverschiebung. Laut MacOtakara wird das iPhone 13 Pro das gleiche Kameramodul mitbringen wie das 13 Pro Max. Somit ist damit zu rechnen, dass die optische Bildstabilisierung auch beim iPhone 13 Pro zur Verfügung steht.Seit der Vorstellung des iPhone X im Jahr 2017 empfinden einige Nutzer die Einkerbung im Bildschirm, welche die Face-ID-Sensorik enthält, als störend. Mit dem iPhone 13 soll Apple aber durch eine Repositionierung der TruDepth-Kamera den Notch verkleinern. Noch unbekannt ist, in welchem Maße Apple die Auskerbung schrumpft.