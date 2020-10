AirPods per iPhone 12 induktiv aufladen? Apples FCC-Antrag verrät Überraschendes

Gegenüber der FCC verrät Apple die Pläne

Es geht wohl um die kommenden AirPods

Schon vor einem Jahr hatte im Vorfeld des iPhone 11 einiges darauf hingedeutet, dass Apple kommenden iPhones sogenanntes "Reverse Charging" spendiert. Auf diese Weise können Geräte nicht nur per Induktion aufgeladen werden, sondern auch als Ladematte für anderes Zubehör dienen. Samsung setzt das Verfahren bereits ein und bezeichnet es als "Wireless PowerShare" – beispielsweise lassen sich die EadBuds so mit Strom versorgen. Nun gibt es konkrete Hinweise , dass Apple demnächst nachzieht und bereits das iPhone 12 auf Reverse Charging vorbereitet hat. Bislang äußerte sich das Unternehmen zwar nicht öffentlich darüber, wohl aber in einem Antrag an die FCC ("Federal Communications Commission").Im FCC-Antrag heißt es, die neue iPhone-Serie des Jahres 2020 könne nicht nur induktiv geladen werden, sondern gleichzeitig als Ladegerät dienen. Momentan treffe dies nur auf ein externes, zukünftiges Zubehörprodukt zu. Damit macht Apple sowohl deutlich, die Vorbereitungen für Reverse Charging getroffen zu haben, als auch die Vorstellung kompatiblen Zubehörs zu planen. Die Art der Darlegung suggeriert zwar nicht, worum es sich exakt handelt – ein Blick auf Apples aktuelles Portfolio erlaubt aber begründete Spekulationen.Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit dürfte eine kommende AirPods-Generation damit gemeint sein, deren Ladeschachtel sich dann per MagSafe mit dem iPhone 12 verbinden lässt. Genau zu diesem Fazit kommt auch Mark Gurman von Bloomberg, der sich gerade erst zur Zukunft der AirPods-Produktlinien geäußert hatte. Demnach plane Apple, in der ersten Jahreshälfte 2021 sowohl die regulären AirPods als auch die AirPods Pro zu aktualisieren (wir berichteten: ). Da Apple den MagSafe-Anschluss intensiv bewirbt, wäre es nur konsequent, ein so populäres Produkt wie die AirPods MagSafe-kompatibel zu machen – und damit sicherlich den ein oder anderen Kunden zum Kauf eines iPhone 12 zu bewegen. Eine weitere plausible Spekulation: Die AirTags, sofern Apple diese irgendwann einmal auf den Markt bringt, könnten sich ebenfalls gut für Reverse Charging eignen.