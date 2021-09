iPhone 13: CarPlay stürzt bei Musikwiedergabe ab

CarPlay friert ein oder stürzt komplett ab

Musikwiedergabe scheint Ursache des Problems zu sein

Apple stellt Update in Aussicht

CarPlay ist insbesondere auf längeren Strecken ebenso nützlich wie komfortabel. Dank der Integration eines iPhones ins Infotainment-System stehen selbst in eher zurückhaltend ausgestatteten Fahrzeugen zahlreiche praktische Features zur Verfügung, etwa Navigation und Internetradio gepaart mit Sprachsteuerung. Auch die Möglichkeit, unterwegs auf Apple Music oder andere Streamingdienste zugreifen und dabei das Audiosystem des Autos nutzen zu können, wird von vielen Besitzern eines Smartphones aus Cupertino sehr geschätzt.Mit einem iPhone 13 funktioniert das Abspielen von Musik oder Hörbüchern mithilfe von CarPlay allerdings in vielen Fällen nicht. Die Software friert nämlich ein oder stürzt sogar komplett ab, wenn die Wiedergabe gestartet wird. In Apples Supportforen , auf MacRumors und bei Twitter häufen sich mittlerweile die Klagen von Nutzern, welche unter diesem Problem leiden. Auch in den MacTechNews-Foren findet sich ein entsprechender Thread . Allen Meldungen ist gemeinsam, dass die Betroffenen über ein iPhone 13 verfügen, auf älteren Smartphones aus dem Hause Apple funktioniert CarPlay auch nach dem Update auf iOS 15 in aller Regel weiterhin einwandfrei.Die Abstürze sind nicht auf Apple Music beschränkt, sondern treten mit beliebigen Musik-Apps wie etwa Spotify auf. Zudem spielt es keine Rolle, ob CarPlay mit einer Kabelverbindung oder drahtlos genutzt wird. Betroffen sind Fahrzeuge verschiedener Hersteller, das Problem lässt sich also nicht mit einer speziellen Marke in Verbindung bringen. Andere Anwendungen wie etwa die Karten-App, Google Maps oder Podcasts bringen CarPlay hingegen nicht zum Absturz.Einige Nutzer berichten, nach einem kompletten Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen des iPhones funktioniere CarPlay wieder. Bei anderen half es, den Equalizer zu deaktivieren. Das Entfernen des iPhone 13 aus dem Infotainment-System des Fahrzeugs und eine erneute Einrichtung beseitigten das Problem allerdings nicht. Einem MacRumors-Leser zufolge teilte Apples Supportabteilung ihm auf seine Anfrage hin mit, der Fehler sei dem Unternehmen bekannt und werde voraussichtlich demnächst mit einem Update behoben. Der CarPlay-Bug ist nur eine der Baustellen, an der Apple für die kommende Aktualisierung arbeiten muss. Auf der To-Do-Liste des Unternehmens stehen weitere Fehler wie etwa das unbeabsichtigte Löschen bestimmter Bilder aus der Fotos-App durch ein iCloud-Backup sowie das Eingabeproblem von iOS 15