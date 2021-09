Bug in iOS 15: Backup löscht Fotos aus der Foto-App

Greift das Backup ein, ist das Foto weg

Fotos aus einer iMessage-Konversation speichern, dieses ist nun in der Fotos-App sichtbar

Die iMessage-Konversation löschen, das Foto ist dann immer noch sichtbar

iCloud-Backup auslösen, anschließend findet sich vom Bild keine Spur mehr

iOS 15.0.1 dürfte bald erscheinen

Backups werden normalerweise deswegen durchgeführt, um die eigenen, kostbaren Daten zu schützen. In iOS 15 hat sich allerdings ein Fehler eingeschlichen, der den exakt gegenteiligen Effekt hat. So kann es nämlich passieren, dass Bilder aus der Foto-Bibliothek verschwinden, sobald das iCloud-Backup seine Arbeit verrichtete. Geschildertes Problem tritt immer dann auf, wenn Nutzer ein Bild per iMessage lokal speichern, anschließend aber die Konversation im Messenger entfernen.Um den Bug zu reproduzieren, sind folgende Schritte erforderlich:Der Fehler ist insofern besonders ärgerlich, als niemand wirklich damit rechnet, durch ein automatisch ablaufendes Backup im Hintergrund lokal gespeicherte Daten zu verlieren. In den Foren nehmen die Beschwerden daher zu. Als einziger Workaround kursiert momentan der Vorschlag, komplett auf iCloud-Backups zu verzichten bzw. bis zu einem Bugfix-Update keine Unterhaltungen in iMessage mehr zu löschen. Fotos, die per Kamera in die Fotos-App gelangen bzw. aus einem anderen Messenger gespeichert wurden, sind nicht betroffen.Erste Tests ergaben, dass die jüngst veröffentlichte zweite Betaversion von 15.1 noch immer selbiges Fehlverhalten aufweist. Allgemein wird mit der baldigen Freigabe von iOS 15.0.1 gerechnet, welches einige der bislang bekannten Fehler beseitigen soll. In der Vergangenheit hatte Apple immer recht schnell ein erstes Update nachgelegt, ohne dieses zuvor als Betaversion zu verteilen. Auch wenn iOS 15.1 von Anfang an im schnellen Release-Zyklus war, dauert es vermutlich trotzdem noch ein paar Wochen, bis Apple die Aktualisierung allen Anwendern zur Verfügung stellt.