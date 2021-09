CarPlay-Fehler: Einige Nutzer klagen über Verbindungsprobleme mit dem iPhone

Unzuverlässige Verbindung zwischen iPhone und CarPlay

Seltsame Fehlermeldungen

Provisorische Lösungen ohne Garantie

iPhone neu starten

So lange auf den Powerbutton des iPhones klicken, bis die Möglichkeit zum Ausschalten des Geräts erscheint. Dann den Powerbutton loslassen und auf "Abbrechen" tippen. Darauf den Pincode eingeben

Auf dem iPhone unter "Einstellungen > Touch/Face ID" die Option "USB-Zubehör" aktivieren (wenn das nicht klappt: wieder deaktivieren und dann erneut aktivieren)

iOS 14 ist zwar schon fast ein Jahr verfügbar und erhielt in der Zeit viele Updates, doch einige Nutzer klagen seit langem über ein hartnäckiges Problem mit CarPlay. Es geht um die Verbindung zwischen einem iPhone und Apples Automobil-Schnittstelle via Lightning-Anschluss. Betroffene werden von Verbindungsproblemen und seltsamen Fehlermeldungen geplagt. Berichte zum CarPlay-Problem gibt es schon seit über einem halben Jahr. Ein Update von iOS 14 (wohl 14.3) führte demzufolge bei einigen Anwendern zu Schwierigkeiten der Verbindungsstabilität zwischen iPhone und dem CarPlay-Dienst. Nutzer berichten von einer unzuverlässigen Erkennung des verbundenen iPhones. CarPlay merke beispielsweise nicht immer, ob das iDevice per Lighting verbunden wurde.Oder CarPlay zeigt das iPhone immer noch als per Lightning verbunden an, obwohl das Smartphone längst nicht mehr im jeweiligen Auto ist. Letzteres hat eine für Betroffene nervige Konsequenz zur Folge: Beim Versuch, das iPhone erneut anzuschließen, verweigert CarPlay die Verbindung. Es erscheint eine Fehlermeldung, wonach das iPhone nicht genutzt werden kann, da CarPlay nicht mehr als ein Gerät zur gleichen Zeit unterstütze.Die Meldung ergibt keinen Sinn, da Betroffene laut eigenen Aussagen das iPhone vorher ordnungsgemäß von CarPlay trennten. CarPlay geht jedoch weiterhin davon aus, dass das iPhone nie getrennt wurde – und verweigert daher den erneuten Anschluss. Im Falle der Fehlermeldung ist Geduld gefragt. Nach einer gewissen Zeit (in der das Auto abgestellt war) lasse sich das iPhone doch wieder im Zusammenspiel mit CarPlay nutzen, so Anwender.Ein Patentrezept zur Lösung des Problems gibt es bislang nicht. Manche Nutzer konnten den Fehler mit einer der folgenden Methoden zumindest vorübergehend umgehen:Die angesprochenen Methoden sind keine Garantie, dass es mit der iPhone-CarPlay-Verbindung wieder funktioniert. Für eine dauerhafte Lösung kann nur Apple mit einem Bugfix-Update sorgen. Ob das bald erscheinende iOS 15 für die Betroffenen Verbesserungen bringt, bleibt abzuwarten.