iOS 15: Bildschirm reagiert nicht auf Eingaben – iPhone-Nutzer hoffen auf Software-Update

Bildschirm reagiert nicht auf Eingaben

Zeitnahes Update erwartet

Bug erinnert an iPhone 12 mini

Die Veröffentlichung eines Major Releases und eines neuen iPhones fallen zeitlich in der Regel zusammen. Tauchen Probleme auf, lässt sich daher nicht immer mit Sicherheit sagen, ob die Hardware oder die Software Schwierigkeiten verursacht – oder ob gar beide eine Rolle spielen. Aktuell kämpfen einige Besitzer des iPhone 13 in allen Varianten mit Fehlern bei Eingaben auf dem Touchscreen: Dieser reagiert oftmals nicht wie gewünscht. Einerseits werden bisweilen Berührungen bei der Bedienung von Apps nicht umgesetzt, andererseits versagt die Funktion „Zum Aufwecken tippen“ ihren Dienst.In vielen Tech-Foren, auf Twitter sowie Reddit häufen sich Beschwerden über Touch-Eingaben. Anfangs vermuteten viele Betroffene, dass lediglich die aktuelle iPhone-Baureihe das Tippen auf dem Display nicht umsetzt. Mittlerweile melden sich aber auch mehr und mehr Nutzer älterer Geräte. Letzteres deutet darauf hin, dass es sich um einen Bug von iOS 15 handelt. Tritt der Fehler auf, so wirkt der Bildschirm wie eingefroren – Anwender müssen dann mehrfach auf das Display tippen oder einen Neustart des Geräts einleiten, um wieder eine Zeit lang davon verschont zu werden. Tatsächlich scheint ein Software-Update Abhilfe zu verschaffen: Der YouTuber zollotech erklärt in einem Video , dass er den Bug in der zweiten Beta von iOS 15.1 nicht mehr beobachtet.Da das finale Release von iOS 15.1 noch eine Weile auf sich warten lassen dürfte, wird Apple vermutlich zeitnah ein kleines Update bereitstellen. Mittlerweile gibt es einige bekannte Bugs bei iOS 15: So verschwinden manche Fotos aus der Mediathek (siehe hier ), eine Sicherheitslücke erlaubt die Umgehung des Sperrbildschirms und das iPhone 13 lässt sich bei einigen Anwendern nicht mit der Apple Watch entsperren – wir berichteten Übrigens die mangelhafte Erfassung von Touchscreen-Eingaben an ein Problem aus dem Vorjahr: Viele Besitzer des iPhone 12 mini berichteten von einem ganz ähnlichen Problem , ehe Apple zur Tat schritt und mit iOS 14.2.1, welches ausschließlich für iPhone-12-Modelle zum Download bereitstand, den Fehler behob.