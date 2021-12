iPhone 13: Apple warnt vor deutlich nachlassender Nachfrage – Kunden verlieren Interesse

Apple warnt Zulieferer vor geringerer Nachfrage

Deutliche Kürzung der Produktion

Aktuelle iPhone-Lieferzeiten

Das Interesse am iPhone 13 war von Anfang an sehr hoch und einmal mehr dokumentieren ausgeprägte Lieferengpässe, wie stark die Nachfrage Apples Fertigungskapazitäten übersteigt. Allerdings gestaltet sich die Situation in diesem Jahr noch schwieriger als sonst. Selbst ohne Lieferengpässe und Komponentenmangel waren Verkaufsstarts neuer iPhone-Generationen stets mit einiger Geduld verbunden, diesmal sorgt aber die allgemeine Marktlage für zusätzliche Schwierigkeiten. So wie viele andere Hersteller auch muss Apple nämlich mit ansehen, dass verschiedene Bauteile zu einem raren Gut geworden sind und damit die Produktion ausbremsen. Schon im letzten Quartal bezifferte Apple den entstandenen Schaden auf mehrere Milliarden Dollar.Nun hat Apple Zulieferern gegenüber verlauten lassen, dass mit einigen Einbußen zu rechnen sei. In einer Warnung an Partner heißt es laut Bloomberg nämlich, man gehe von stärkerem Nachfragerückgang aus. Angesichts der teilweise wochenlangen Lieferzeiten erwartet Apple zunehmende Kaufzurückhaltung – da potenzielle Kunden schlicht das Interesse verlieren. Vor allem in Hinblick auf das Weihnachtsgeschäft könne es passieren, dass Käufe nicht nur verschoben, sondern eben komplett gestrichen und somit nicht nachgeholt werden. Auch längerfristig verliere man dadurch Absatz.Angesichts der anhaltend schwierigen Marktsituation kürzt Apple dem Bericht zufolge die Auftragsmenge um rund 10 Millionen Exemplare. In dieser Größenordnung sieht das Unternehmen jene verlorenen Aufgänge, die man bei kurzfristiger Verfügbarkeit ansonsten hätte an die Nutzer bringen können. Generell steht Apple aber vor dem Problem, wie schwierig momentan Prognosen sind – kaum jemand kann vorhersehen, wann sich der Markt entspannt und Zulieferern wieder ausreichend Bauteile zur Verfügung stehen.Wer vor Weihnachten noch ein iPhone 13 Pro geliefert bekommen möchte, sollte nicht mehr allzu lange warten. Derzeit dokumentiert Apple für alle Pro-Serien einen Versand bis spätestens 17. Dezember. Schneller geht es beim iPhone 13 mini und iPhone 13 ohne Namenszusatz, diese sind kurzfristig zu haben. Unter Marktbeobachtern ist die Stimmung indes positiver , denn immerhin leidet die gesamte Branche.