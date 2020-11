iPhone 12 Pro und Samsung Galaxy Note20 Ultra im Geschwindigkeitsvergleich

A14 vs. Snapdragon 865+

Quelle: Screenshot aus dem Video von PhoneBuff

Pfeilschnelles iPhone 12 Pro

Fazit

Dass es sich beim iPhone 12 in all seinen Varianten um das schnellste iPhone handelt, das Apple bislang auf den Markt brachte, steht völlig außer Zweifel – und ist auch nicht weiter verwunderlich. Interessanter hingegen ist ein Vergleich mit potenten Smartphones anderer Hersteller – die nicht nur auf völlig andere Hardware, sondern auch auf ein anderes Betriebssystem setzen. Samsung gilt gemeinhin als einer der größten Konkurrenten Cupertinos – das aktuelle Flaggschiff-Modell des koreanischen Konzerns hört auf den Namen „Galaxy Note20 Ultra“ und zählt zu den leistungsstärksten Telefonen auf dem Markt. Da ergibt es durchaus Sinn, beide Geräte einem Geschwindigkeitsvergleich zu unterziehen.Das iPhone 12 Pro und das Samsung Galaxy Note20 Ultra teilen sich einige Gemeinsamkeiten: Beide Geräte verfügen über drei Kameras auf der Rückseite und ermöglichen hohe Datenraten über 5G. Samsungs Spitzenmodell lässt sich außerdem mit einem Stift bedienen, kann mit zusätzlichem Speicher erweitert werden und punktet mit einem Display, das bis zu 120 Hz wiederzugeben vermag. Das Galaxy Note20 Ultra wird von einem Snapdragon 865+ angefeuert, dem satte 12 GB Arbeitsspeicher zur Seite stehen. Apples Pro-Modelle müssen sich mit halb so viel RAM begnügen und greifen auf die Rechenleistung des neuen A14 Bionic zurück. Dieser sorgte bereits in Benchmarks für Aufsehen – und ließ die Konkurrenz weit hinter sich.Der YouTube-Kanal PhoneBuff präsentiert einen überaus professionell gehaltenen Vergleichstest beider Geräte: Ein Roboterarm geht verschiedene Apps durch und lässt auch leistungsintensive Arbeiten mit beiden Smartphones verrichten. Wenig komplexe Anwendungen wie jene von Facebook und Starbucks zeigen noch keine großen Geschwindigkeitsunterschiede zwischen dem iOS- und dem Android-Gerät. Beim Rendern eines Videos mit Adobe Brush geht das Apple-Smartphone aber uneinholbar in Führung – selbst das Multitasking weiß beim iPhone 12 Pro trotz des deutlich geringeren Arbeitsspeichers zu überzeugen.Vor einem Jahr war die Sache weit weniger eindeutig: Das iPhone 11 Pro musste sich sogar seinem Vorgänger, dem XS, geschlagen geben . Das iPhone 11 Pro Max war wiederum außerstande, Samsungs damaliges Flaggschiff-Modell (Galaxy Note10+) zu übertreffen – was vor allem am Multitasking und den vier GB RAM lag, die dem Apple-Gerät zur Verfügung standen. Nun stößt ein iPhone den bisherigen Platzhirsch vom Thron – das Plus an Arbeitsspeicher scheint sich bezahlt gemacht zu haben.