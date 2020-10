iPhone 12 und CE-Zeichen: Apple verschiebt das Symbol an den Rand - ein Design-Fauxpas?

CE-Kennzeichnung als Gravur auf dem Rand



Gravur sorgt für einige negative Reaktionen

Apples Beweggründe sind unbekannt

Mit der CE-Kennzeichnung erklären die Hersteller von Produkten aller Art, dass diese sämtlichen Anforderungen entsprechen, welche für das Inverkehrbringen in der Europäischen Union erfüllt sein müssen. Das entsprechende Symbol gehört nicht nur auf die Verpackung, auch die Produkte selbst sind damit zu versehen. Auf den Rückseiten aller iPhones prangen deshalb seit jeher unübersehbar die beiden bekannten Buchstaben in der von der EU vorgeschriebenen Ausführung.Mit iPhone 12 und iPhone 12 Pro ändert sich das offenbar: Bei den in der Europäischen Union verkauften Smartphones platziert Apple die CE-Kennzeichnung auf dem Rand, und zwar augenscheinlich in Form einer Gravur. Das ist dem Twitter-Nutzer Giulio Zompetti aufgefallen. Der bekannte Apple-Sammler verfügt bereits über beide Geräte und hat ein entsprechendes Foto veröffentlicht . Neben dem CE-Zeichen findet sich zudem das bekannte Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne, welches darauf hinweist, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf.Obwohl die Kennzeichnungen den Bildern zufolge sehr dezent ausfallen und das Design der iPhones somit nur wenig beeinträchtigen, gibt es einige negative Reaktionen von Twitter-Nutzern. Die Platzierung sei hässlich, merkt ein User an, ein anderer empfiehlt – allerdings wohl nicht ganz ernst gemeint – den Einsatz von Schleifpapier. Andere User hingegen empfinden die Platzierung auf dem Rand des iPhones nicht als störend, die Symbole seien dort sogar besser aufgehoben als auf der Rückseite. Außerdem nutzten die meisten Besitzer eines Smartphones aus Cupertino ohnehin eine Hülle, heißt es, so dass die Kennzeichnung nicht mehr sichtbar sei.Weshalb Apple sich dafür entschieden hat, beim iPhone 12 die Platzierung der regulatorisch vorgeschriebenen Kennzeichen zu verändern, ist nicht bekannt. Bei den bisherigen Smartphones gab es die Möglichkeit einer derartigen Gravur nicht, denn diese verfügten über abgerundete Ränder. Allerdings brachte der kalifornische Konzern auch beim iPhone SE 2016 die Symbole auf der Rückseite an, obwohl das Gerät ebenso wie die vier Varianten des iPhone 12 gerade Kanten aufwies. Dass die Gravur den Verkaufserfolg der neuen Geräte schmälern könnte, ist nicht zu erwarten.