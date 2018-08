„iPad“ zum Zusammenrollen: Tablet-Prototyp mit Zylinderform vorgestellt

Antiken Schriftrollen nachempfunden



Auch als Smartphone verwendbar

Forscher des Queen’s Human Media Lab haben einen Tablet-Prototypen entwickelt, dessen Display sich sich aufrollen lässt. Sie beschreiben das „MagicScroll“ genannte Gerät als „ein iPad, das in deine Hosentasche passt“. Selbst zusammengerollt ist das MagicScroll aber immer noch deutlich sperriger als jedes aktuelle Smartphone.Beim Design orientierten sich die Entwickler an antiken Schriftrollen, deren Schreib-Oberfläche ausgerollt sehr viel Platz bieten konnte. „Die Form der Rollen ermöglicht ein natürliches, ununterbrochenes Nutzungserlebnis – vor allem für lange, visuelle Zeitleisten“, so Dr. Roel Vertegaal, der das Projekt leitet und als angesehener Fachmann auf dem Gebiet der biegbaren Displays gilt.MagicScroll verfügt über ein 7,5-Zoll-Display mit einer 2K-Auflösung. Verwenden können Nutzer es entweder ausgebreitet oder aufgerollt am zylinderförmigen Gehäuse, das die erforderliche Chip-Hardware enthält. Zwei Drehräder an jeder Seite des Zylinders ermöglichen es dem Anwender, durch Inhalte zu scrollen. Vor allem bei längeren Listen spielt die Nutzungsweise ihre Stärken aus. Als Beispiele werden die Instagram-Timeline und LinkedIn-Kontakte genannt. Wenn eine Nachricht ankommt, können die Drehräder sich zudem von selbst bewegen, um den Anwender auf die Mitteilung hinzuweisen.Wegen der Gehäuseform und des geringen Gewichts ist das aufrollbare Tablet deutlich leichter mit einer Hand zu halten als etwa ein iPad. Zusammengerollt sei das Gerät auch als Smartphone verwendbar – inklusive der sich dafür ändernden UI. Es soll zudem „in die Tasche passen“, wie das Queen’s Human Media Lab versichert. Zumindest in Hosentaschen dürfte die vergleichsweise sperrige Röhre aber seltsam aussehen, sofern sie überhaupt hineinpasst.Der aktuelle Prototyp sei jedoch ohnehin nur als Zwischenstation zu einem noch kompakteren Format gedacht. Dr. Vertegaal sieht für die Zukunft ein Display, das zusammengerollt nur noch die Maße eines Stiftes aufweist.