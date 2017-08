iPad eilt Konkurrenz-Tablets davon - Marktzahlen

Apple Marktführer im Tablet-Bereich

Schwierigkeiten bei der Konkurrenz

Die »kleinen« Gewinner

Trotz jahrelangen Rückgängen an der iPad-Front gab Apple das iPad nicht verloren, sondern investierte enorm in das Gerät, sowohl beim Marketing als auch bei der Hard- und Software als auch bei der Preisgestaltung des neuen Einsteiger-iPads (Store: ). Als ersten, vorläufigen Erfolg kann man die jüngsten Geschäftszahlen des iPad betrachten, bei denen Apple erstmals seit 2014 wieder Wachstum verzeichnen konnte.Dieser Erfolg wird noch eindrücklicher, wenn man die Werte in den Gesamtmarkt im Tablet-Bereich einordnet. Einer aktuellen IDC-Studie zufolge wurden im Zeitraum April bis Juni 2017 insgesamt 37,9 Millionen Tablets verkauft. Das stellt gegenüber dem Vorjahreswert von 39,3 Millionen einen Rückgang von gut 3,5 Prozent dar. In diesem Marktumfeld noch in nennenswertem Umfang Zuwächse zu verzeichnen, ist besonders schwierig. Apples Verkaufsanstieg von zuletzt 10,0 auf jetzt 11,4 Millionen iPads stellt aber genau das dar und erzeugt einen deutlich Anstieg des Marktanteils von 25,4 auf 30,1 Prozent. Damit ist Cupertino im Tablet-Bereich der mit Abstand größte Player.Die große Konkurrenz stagniert dagegen. Die Verkäufe von Samsung blieben stabil bei 6 Millionen und damit nur knapp halb so hoch wie die von Apple. Nur aufgrund des schrumpfenden Gesamtmarkts erklärt sich die Marktanteilssteigerung auf jetzt 15,4 Prozent. Lenovo, letztes Jahr noch auf Platz 3, muss einen Absatzrückgang von 15 Prozent verschmerzen und landet jetzt nur noch auf Platz 5 mit gerade einmal 5,7 Prozent Marktanteil.Doch es gibt neben Apple auch noch weitere Gewinner. Beispielsweise steigert sich Amazons Fire-Tablet um 50 Prozent von 1,6 auf 2,4 Millionen verkaufte Geräte und erobert somit Platz 4. Der drittplatzierte Huawei kann sich fast genauso stark steigern und verkaufte im zweiten Jahresquartal 3 Millionen Tablets. Die Chinesen sind nicht nur bei den Tablets, sondern auch beim Smartphone auf Wachstumskurs und schwingen sich immer mehr in marktrelevante Höhen auf. Die Gesamtheit der »sonstigen Hersteller« erlebt hingegen den größten Rückgang und ist in vorderster Linie für den marktweiten Verkaufsrückgang verantwortlich.Weiterführende Links: