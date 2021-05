iPad Pro M1: Die ersten Test-Videos sind erschienen

Großartiges Display und 5G-Performance

Hardware des iPad Pro sprengt alle Grenzen

iPad Pro immer noch ohne Multi-User-Support

iJustine darf nicht fehlen

Ist das iPad Pro mit Apple Silicon das beste iPad aller Zeiten? Dieser angesichts der technischen Daten des neuen Tablets aus Cupertino naheliegenden Frage gehen etliche Tester nach, denen Apple bereits ein Exemplar zur Verfügung stellte. Im Mittelpunkt des Interesses stehen dabei naturgemäß das große Modell mit dem 12,9 Zoll messenden Mini-LED-Display und die Performance der beiden Geräte.Daniel Bader von iMore beantwortet die eingangs gestellte Frage mit einem klaren Ja. Ebenso wie sein ehemaliger Kollege Rene Ritchie hebt er vor allem die im Vergleich zum bisherigen iPad Pro erheblich gesteigerte Leistungsfähigkeit des neuen Tablets hervor. Allerdings zahle man dafür auch den höchsten Preis, den Apple jemals für ein iPad verlangt habe. Das Display des iPad Pro 12,9" sei großartig, die Geschwindigkeit der Datenübertragung in Mobilfunknetzen habe Apple durch die Unterstützung von 5G erheblich gesteigert. Ritchie nennt Apples neues Tablet ein "Leistungsmonster". Dem Blogger gefällt darüber hinaus besonders, dass sich das iPad Pro dank Thunderbolt an einen externen Monitor anschließen lässt.Der deutsche YouTuber iKnowReview hebt ebenfalls die Performance hervor. Auf dem iPad Pro 12,9" sehe jede Animation und jedes Scrollen "unglaublich" aus, kleinste Bewegungen würden augenblicklich umgesetzt. Die Hardware des Tablets sprenge alle Grenzen, allerdings hinke die Software hinterher. Es fehlten in vielen Bereichen professionelle Apps, welche die Leistungsfähigkeit des M1-Chips angemessen nutzen, so der Video-Blogger. Er wünscht sich daher von Apple unter anderem ein neues iPadOS, welches die Möglichkeiten des Tablets deutlich erweitert. Sein Fazit: Das iPad Pro ist so gut, dass es sein eigenes Potenzial zurzeit nur ankratzt. Seine Hoffnung ist, dass sich das bald ändert.Wahre Lobeshymnen auf das neue iPad Pro singt TechRadar. Apples neues Tablet sei ein "Muss" sowohl für Fans der Geräte aus Cupertino als auch für alle, die eine bislang unbekannte Tablet-Erfahrung machen wollten. Ein kleiner Wermutstropfen sei der hohe Preis, den Apple verlange. Dafür gebe es allerdings ein fantastisches Display und eine überragende Leistung sowie etliche kleinere Verbesserungen im Vergleich zur vorigen Generation. Auch Dieter Bohn von The Verge findet kaum Anlass zur Kritik. Er lobt neben Display und Performance unter anderem das neue Kamerasystem, welches bei Video-Chats dem Gesicht des Nutzers folgt. Größter Mangel ist seiner Meinung nach die immer noch fehlende Unterstützung für zwei oder mehr Benutzer.Wenn es um Unboxing-Videos geht, ist iJustine stets ganz vorn dabei. Die bekannte YouTuberin hat natürlich auch das iPad Pro in der ihr eigenen Art und Weise ausgepackt. Weitere Video-Reviews kommen unter anderem von Brian Tong Christopher Lawley und SuperSaf . Engadget gelangt im Video-Review zu dem Schluss, das iPad Pro eigne sich unter anderem hervorragend für die Bearbeitung von Fotos und Videos, sei allerdings mit bis zu 2.500 US-Dollar sehr teuer. Zudem schränke iPadOS die Fähigkeiten des Tablets zu sehr ein.