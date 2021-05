Erstes Benchmark-Video des iPad Pro M1 – Kunde hält Apples Tablet bereits in Händen

Kunde konnte iPad Pro 12,9" bereits abholen



Videos zeigen HDR-Fähigkeiten des Tablets

Kompatibel zum älteren Magic Keyboard



Außer Apple-Mitarbeitern und Angestellten von Auftragsfertigern sowie ausgewählten Journalisten und YouTubern hat bislang wohl noch kaum jemand das neue iPad Pro in den Händen gehalten. Mindestens ein Kunde jedoch konnte sein bestelltes Tablet mit M1-Prozessor schon einige Tage vor dem offiziellen Beginn der Auslieferung abholen. Zuzuschreiben ist das vermutlich der Unachtsamkeit oder Nachlässigkeit eines US-amerikanischen Einzelhändlers.Der Reddit-User PeterDragon50 erhielt am vergangenen Sonnabend die Nachricht, dass sein Ende April bestelltes iPad Pro 12,9" für ihn bereitliege. Natürlich zögerte er nicht und holte es umgehend im Geschäft ab, bei dem es sich um eine Filiale des Einrichtungshauses Nebraska Furniture Mart handelt. Das Unternehmen verkauft nicht nur Möbel, sondern auch elektronische Geräte wie etwa Computer, Smartphones und Tablets und ist unter anderem autorisierter Apple-Händler. Den zuständigen Mitarbeitern war offenbar der von Apple festgelegte Auslieferungsbeginn nicht bekannt.PeterDragon50 nahm sein neues iPad Pro 12,9" selbstverständlich unmittelbar nach der Abholung in Betrieb und unterzog es ersten Tests. Seine ersten Eindrücke schilderte er auf Reddit. Demnach ist das Mini-LED-Panel des Tablets äußerst beeindruckend, es biete sehr gute Schwarzwerte und die Farbdarstellung des Liquid Retina XDR Displays entspreche der Qualität, welche man von Apple erwarten könne. In zwei Videos , die er auf YouTube veröffentlichte, demonstriert der Reddit-User die HDR-Fähigkeiten des neuen Tablets aus Cupertino.Darüber hinaus ermittelte PeterDragon50 die Leistungswerte des iPad Pro M1 mithilfe von Geekbench und Antutu. Letzteren dokumentierte er ebenfalls mit einem Video. Darin ist zu sehen, dass Apples neues Highend-Tablets im Multi-Core-Benchmark auf gut 155.000 Punkte kommt. Außerdem nutzte er das Gerät mit seinem bereits vorhandenen Magic Keyboard für das iPad Pro der vorherigen Generation. Dabei stellte er keine Inkompatibilitäten fest, die Tastatur arbeitete einwandfrei und ließ sich nahezu perfekt mit dem Tablet verbinden.im Apple Online Store