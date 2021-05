iPad Pro 12,9": Apple kämpft mit Fertigungsproblemen

Bislang keine Erhöhung der Produktion möglich

Mini-LED angeblich für weitere Verzögerungen verantwortlich

Das iPad Pro 12,9" war noch nicht einmal offiziell vorgestellt, da sprachen Marktexperten bereits von Lieferproblemen. Zwei Wochen vor dem April-Event hatte Bloomberg beispielsweise gemeldet, dass die Variante mit großem Display zunächst Mangelware sei, nur in sehr begrenzten Stückzahlen zur Verfügung stehe und daher lange Lieferzeiten nach sich ziehe. Genau diese Entwicklung trat auch ein. Während Apple für das iPad Pro 11" ein Lieferdatum Anfang Juni prognostiziert, kann es im Falle des iPad Pro 12,9" durchaus Juli werden. Zumindest eine gute Nachricht gibt es aber, denn anscheinend steigt die Lieferzeit nicht noch weiter an, stattdessen entspannt sich die Situation eher. Mitte Juli nennt Apple jetzt nämlich nicht mehr, in der vergangenen Woche ließ sich diese Angabe noch finden.Bloomberg geht in einem weiteren Artikel nun noch einmal auf die Liefersituation ein und betont, die Fertigungsprobleme seien weiterhin nicht behoben. Trotz der leicht positiven Tendenz stelle Mini-LED die Fertigungspartner noch immer vor große Herausforderungen. Bislang gelang es nicht, die Produktionsmenge zu erhöhen und somit der Nachfrage zu entsprechen. Auf der letzten Quartalskonferenz deutete Apple bereits an, wie teuer diese Engpässe seien. Bis zu vier Milliarden Dollar Umsatz verliere Apple angesichts der Kombination aus "sehr, sehr hoher" Nachfrage sowie Knappheit von Bauteilen.Die angespannte Situation gibt gleichzeitig auch weitere Hinweise auf die Zukunft der sonstigen Produkte in Apples Portfolio. In dieser Woche hieß es erst, eine Umstellung des MacBook Pro auf Mini-LED sei vermutlich erst 2022 möglich – wohingegen Apple ursprünglich Ende 2020 oder die erste Jahreshälfte 2021 angepeilt hatte. Aus diesem Grund setzt der Nachfolger des aktuellen MacBook Pro 16" aller Voraussicht nach auch auf herkömmliche Displays und erhält erst eine Modellgeneration später die neue Display-Technologie.