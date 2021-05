iPad Pro 12.9" (2021): Anwender beanstanden Blooming beim Display

Apple preist die Vorzüge von Mini-LED

Blooming im Alltag kaum bemerkbar?

Es ist kein Geheimnis, dass Apple viele Geräte mit der Mini-LED-Technologie ausstatten möchte. Den Auftakt macht das iPad Pro mit M1-Chip und dem 12,9 Zoll großen Display: So finden sich erstmals Panels auf dem Tablet, deren Kontrastwerte an OLED-Bildschirme heranreichen. Das weiß durchaus zu gefallen: In ersten Tests zeigen sich Kritiker vom Liquid Retina XDR-Display begeistert. Nun melden sich aber vermehrt Käufer des Tablets und tun ihre Enttäuschung kund: Das von LC-Bildschirmen bekannte Blooming sei nicht ausgemerzt worden.Über 10.000 Mini-LEDs verrichten im neuen iPad Pro 12,9" ihren Dienst und sorgen so für ein sattes Schwarz und einem Kontrastverhältnis von 1.000.000:1. Die Überlegenheit dieser Technologie gegenüber herkömmlichen LC-Displays schildert Apple ausführlich im Rahmen eines neuen Support-Dokuments : Die „Kompromisse typischer Local Dimming-Systeme“ gehörten nun der Vergangenheit an, dank Mini-LEDs seien Anwender nicht länger mit einem störenden Überstrahlungseffekt konfrontiert, der auch als „Blooming“ bekannt ist. Dieser zeigt sich vor allem in dunkler Umgebung bei schwarzen Hintergründen. Viele Käufer des iPad Pro stellten aber wohl größere Erwartungen an Mini-LED und zeigen sich nun enttäuscht – auch in unserem Forum wird über das Phänomen diskutiert.Während sich manche Anwender sehr stark am Blooming stoßen, fiel der Effekt anderen Besitzern des High-End-Tablets gar nicht auf. Unklar ist bislang, ob Apple softwareseitig nachjustieren könnte und ob bestimmte Panels stärker betroffen sind als andere. Nach Aussagen einiger Tester sei der Effekt aber weit weniger dramatisch als er aktuell kommuniziert wird, wie beispielsweise der YouTube-Kanal Max Tech berichtet:Das Blooming trete vor allem dann in Erscheinung, wenn einzelne visuell dargestellte Elemente, vor allem helle Grafiken, auf einem schwarzen Hintergrund zu sehen sind und der Nutzer einen eher unüblichen Blickwinkel wählt, um das Display zu betrachten. Ferner würden Bilder des Effekts diesen dramatisieren: In natura falle das Blooming kaum ins Gewicht, so Max Tech.