iPad Air 4: Release-Datum geleakt?

Release am 23. Oktober?



Quelle: Die kanadische Seite von Best Buy führt ein Release-Datum für das neue iPad Air auf.Quelle: Best Buy

Vorbestellungen am 16. Oktober?

Bereits am 15. September machte Apple der Weltöffentlichkeit das iPad Air der vierten Generation schmackhaft: Das Tablet vermag mit seinem modernen Design, der Unterstützung des Apple Pencil 2 und den brandneuen A14-Chip zu überzeugen. Der Prozessor gilt auch als einer der Gründe, warum das Tablet immer noch nicht zum Verkauf steht: Angeblich wolle das Unternehmen warten, bis das iPhone 12 über die Ladentheke wandert, welches ebenfalls über den 5-nm-Prozessor verfügt. Die Strategie hätte zur Folge, dass erste Benchmarks des A14 nicht bereits im Vorfeld auftauchen – in der Theorie, denn tatsächlich liegen bereits erste Messungen vor. Nun listet ein Händler das neue Tablet auf dessen Internetseite – mit einem Veröffentlichungsdatum, das durchaus als realistisch gilt.Das US-Unternehmen Best Buy verkauft vornehmlich Produkte aus dem Bereich Unterhaltungselektronik – und unterhält Niederlassungen auch in anderen Ländern als den USA. Der kanadische Internetauftritt des Händlers listet bereits das iPad Air 4 auf – gemeinsam mit einem interessanten Detail: Die Veröffentlichung des neuen Tablets soll am 23. Oktober erfolgen. Auf der mexikanischen und US-Seite des Händlers findet sich diese Angabe übrigens nicht. Auch andere Anbieter nennen kein genaues Datum.Apple selbst gibt sich weiterhin bedeckt und verweist lediglich auf den Oktober als Release-Zeitraum. Manche Interessierte hatten sich die Nennung eines konkreten Datums im Rahmen des „Hi, Speed“-Events erhofft – der Konzern erwähnte das kommende Tablet jedoch mit keiner Silbe. Tatsächlich spricht aber einiges für den 23. Oktober: An diesem Tag sind die ersten Smartphone-Modelle mit dem A14-Chip, das iPhone 12 und das iPhone 12 Pro, käuflich zu erwerben. Auch der bekannte Leaker Jon Prosser unterstützt die Annahmen zum Launch des iPad Air 4 an jenem Tag. Käufer sollten wachsam sein: Vorbestellungen des Produkts wären somit analog zum iPhone 12 (Pro) bereits morgen möglich.