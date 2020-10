Verkaufsstart des iPad Air 2020 steht bevor: Apple Stores erhalten Geräte

Geräte an Apple Stores geliefert

Verkaufsstart bereits diese Woche?

Verkaufsstart wegen Benchmarks verzögert?

Apple stellte am 15. September das iPad Air der 4. Generation vor – und es handelt sich um ein maßgebliches Update. Das Design erinnert nun an das iPad Pro und der Bildschirm besitzt durch den Wegfall des Home-Knopfes keinen "Trauerrand" mehr. Touch ID befindet sich nun im Ein-/Ausschaltknopf an der Oberseite des Gerätes – auf Face ID müssen Kunden aus Kostengründen verzichten. Dafür ist das iPad Air 2020 das erste Apple-Gerät mit dem neuen, beeindruckend schnellen A14-Prozessor.Bereits vor knapp zwei Wochen haben der Gerüchteküche nach die Apple Stores weltweit Marketing-Material bezüglich der neuen iPads erhalten. Nun, so meldet Mark Gurman von Bloomberg, sollen Apple bereits Geräte an die Apple Store geliefert haben. Noch ist unbekannt, um welche Geräte es sich handelt – da aber die Apple Watch Series 6, welche ebenfalls am 15. September vorgestellt wurde, bereits ausgeliefert wird und die kommenden iPhone-Modelle mit Sicherheit nicht sofort nach Ankündigung zu kaufen sind, kann es sich hierbei nur um das iPad Air der vierten Generation handeln.Möglicherweise kündigt Apple den baldigen Verkaufsstart auf dem "Hi, Speed"-Event am Dienstag an – möglicherweise sogar den sofortigen Marktstart. Die Lieferung von Geräten an Apple Stores findet normalerweise nur wenige Tage vor einem Verkaufsstart statt. Auf den Apple-Internetseiten ist immer noch die vage Angabe "Oktober" bezüglich des Marktstarts zu lesen.Das iPad Air der vierten Generation ist das erste Apple-Gerät mit dem neuen A14-Prozessor. Normalerweise führt Apple neue Generationen der A-Chips stets mit einem neuen iPhone-Modell ein – doch in diesem Jahr macht das iPad Air den Anfang. Möglicherweise verzögerte Apple die Auslieferung des iPad Air, um zuerst die neuen iPhone-Modelle präsentieren zu können – denn diese werden auch den neuen A14-Chip einsetzen. Um sich hier nicht durch Benchmarks die Schau stehlen zu lassen, könnte sich Apple für eine spätere Auslieferung entschieden haben. Doch bereits vor einigen Tagen sind erste Benchmarks des A14-Chips erschienen – sollte dies Apples Plan gewesen sein, ist er nicht aufgegangen.