iOS/iPadOS 14.2: Anwender berichten von gravierendem Energieverbrauch

iOS/iPadOS zehrt am Akku

Vor allem ältere Geräte betroffen

Dass die Kapazität eines Akkus mit der Zeit nachlässt, liegt in der Natur der Sache: Mittlerweile kann der Akkuzustand mit Bordmitteln ausgelesen werden und Anwender sind so einfacher in der Lage, eine Entscheidung zu treffen, ob der Austausch dieser Komponente Sinn ergibt. Wenn aber ein Software-Update als Ursache für Probleme mit dem Akku identifiziert wird, bleibt dem Nutzer nichts weiter übrig, als abzuwarten – und auf Besserung seitens des Herstellers zu hoffen. Diese Situation ist nun für einige Anwender eingetreten: So berichten aktuell einige Besitzer älterer iPhone- und iPad-Modelle von einem enormen Energieverbrauch unter iOS sowie iPadOS 14.2.Mit dem Software-Update auf iOS und iPadOS 14.2 reichte Apple eine bessere Systemintegration von Shazam, zahlreiche neue Emojis, die für den HomePod wichtige Intercom-Funktion sowie einige weitere Features nach. Zudem schloss das Unternehmen schwere Sicherheitslücken . Allerdings sorgte das Update bei manchen Anwender nicht nur für Jubelstimmung: In Apples Entwickler-Forum und auf Reddit berichten einige Nutzer von einem erhöhten Energieverbrauch. Die Betroffenen verzeichnen zum Teil einen um bis zu 50 Prozent verringerten Ladestand innerhalb von 30 Minuten. Bisweilen sei über einen längeren Zeitraum kein Abfall des Ladestands zu beobachten, bis dieser plötzlich eintrete – dann aber umso massiver.Das Problem könne bis zu einem erneuten Auftreten oftmals mit einem Neustart behoben werden. Unter den betroffenen Geräten sind vor allem das iPhone SE (2016), 6S, 7, XS sowie das iPad Pro (2018). iOS 14.2.1 habe den Anwendern nicht geholfen – das Update steht aber ohnehin nur für die neueste Modellreihe bereit. Beim iPhone 12 häufen sich aber ebenfalls Meldungen, die einen stark erhöhten Energieverbrauch beschreiben – diese Geräte benötigen ohne Hintergrundaktivität außerordentlich viel Strom. Bislang ist nicht klar, ob Apple diese Fehler mit iOS/iPadOS 14.3 behebt – die Version ist aktuell in der dritten Beta verfügbar und sollte in Kürze für alle Nutzer freigegeben werden.