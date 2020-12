iPhone 12 & Probleme mit induktivem Laden: Apple verspricht baldige Abhilfe

Apple-Support nimmt Stellung

Fehlerbehebung mit iOS 14.3?

Seit mehreren iPhone-Generationen lässt sich das Smartphone bereits über Ladematten oder anderes Qi-kompatibles Zubehör aufladen. Allerdings beschwerten sich zahlreiche Nutzer des iPhone 12 darüber, dass es Probleme mit vielen Produkten dieser Art gibt. Die Spanne reicht von schnellem Abbruch des Aufladens bis hin zu stark sinkender Ladeleistung nach kürzester Zeit. Teilweise verweigerte das Zusammenspiel aus Ladevorrichtung und iPhone auch komplett jeglichen Dienst. Dies scheint auf die aktuellen iPhone-Modelle beschränkt zu sein, denn beim 2019er Line-Up ließen sich in Tests keine Fehler dieser Art ausmachen. In Apples offiziellen Supportforen wurde das Problem intensiv diskutiert, wenngleich es nur temporäre Lösungen gab. Nach einem Neustart des iPhones funktionierte das induktive Laden meist wieder für eine Weile.Nachdem unklar war, ob es sich lediglich um ein Software-Problem handelt oder möglicherweise ein Hardware-Fehler vorliegt, schafft der Apple-Support nun Klarheit. Kunden, die sich mit dem geschilderten Verhalten an den Support wandten, erhielten eine optimistisch stimmende Antwort: Apple habe sich der Angelegenheit angenommen und wolle eine Fehlerbehebung bereitstellen. In einem anderen Gespräch gab der Support-Mitarbeiter sogar an, diese erscheine bald ("Yes we have been going through the issues which customers are facing […] It will be resolved soon."). Dies nährt die Vermutung, dass ein Bugfix Bestandteil des nächsten größeren iOS-Updates sein könnte.In dieser Woche hatte Apple die dritte Betaversion von iOS 14.3 verteilt. Es gilt als recht wahrscheinlich, dass die finale Version noch im Laufe des Monats erscheint. Apples Formulierung "bald" heißt normalerweise, dass der Zeitraum nur einige Tage bis Wochen beträgt. Ansonsten lautet die gewählte Formulierung meist nur, man untersuche die Angelegenheit, allerdings ohne Zeitprognose. In der folgenden Meldung hatten wir die Probleme rund um induktives Aufladen des iPhone 12 etwas näher beleuchtet und Nutzerfeedback zusammengetragen: