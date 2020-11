Großer Update-Abend: iOS 14.2 & iPadOS 14.2, diverse weitere System-Aktualisierungen – Big Sur Release Candidate

Weitere Neuerungen in iOS 14.2

In der Woche vor dem nächsten Event hat Apple mehrere große Updates freigegeben. Einen "Release Candidate" von iOS 14.2 und iPadOS 14.2 konnte man über den Entwicklerbereich schon seit vergangenem Freitag laden, nun steht die finale Version zur Verfügung. Damit endet die knapp zweimonatige Betaphase und alle Nutzer haben die Möglichkeit, auf neue Funktionen wie beispielsweise Shazam-Integration ins Kontrollzentrum sowie Musik- und Podcast-Vorschläge zu setzen. Laden und installieren lässt sich das Systemupdate wie immer über die Software-Aktualisierung in den Systemeinstellungen.In den offiziellen Release Notes erwähnt Apple zudem das Feature "Intercom", mit dem sich Sprachnachrichten an alle verbundenen Geräte schicken lassen. Demonstriert wurde Intercom erstmals zur Präsentation des HomePod mini – mit iOS 14.2 werden iPhones und HomePod nun offiziell unterstützt. Zur Aktivierung sagt der Nutzer "Hey ‌Siri‌, Intercom", um dann seine Sprachansage zu diktieren.Wie die neue "People Detection" funktioniert, welche sich an Nutzer mit Sehbehinderung richten, hatten wir in einem gesonderten Artikel beschrieben: . Wie so oft bringen iOS-Updates auch einen Schwung neuer Emojis mit – in diesem Fall sind es 13 neue Piktogramme in zahlreichen Variationen. Die Spanne reicht vom Dodo über russische Holzfiguren bis hin zum Ninja.Ebenfalls Aktualisierungen erhalten nämlich watchOS 7 sowie tvOS 14. Während beim Betriebssystem des Apple TV keine sichtbaren Neuerungen auffielen, bringt watchOS 7.1 eine ganze Reihe an Fehlerbehebungen mit. Die Spanne reicht von zuverlässigerer Entsperrung des Macs per Apple Watch über Warnungen bei zu hoher Lautstärke von Kopfhörern bis hin zu korrektem Aufleuchten des Displays bei Armbewegungen.Für macOS 10.15 Catalina ist noch ein Update erschienen, ohne dass die Versionsnummer steigt. Apple gab nämlich auch das macOS 10.15.7 Ergänzungsupdate frei.Wie üblich verteilt Apple zudem Updates für ältere Systeme – um damit Hardware weiterhin auf dem aktuellen Sicherheitsstand zu halten, welche die aktuelle Systemversion nicht mehr ausführen können. Aus diesem Grund gab Apple auch 12.4.9 frei – dieses richtet sich an Besitzer eines iPhone 6 oder älter. Für das Apple TV der dritten Generation steht zudem System 8.4.3 bereit.Bis zur Freigabe von macOS Big Sur muss man sich noch etwas gedulden – aber wohl nicht mehr lange. Über den Entwicklerbereich tauchte macOS Big Sur 11.0.1 als Release Candidate auf, somit könnte die allgemeine Freigabe in der nächsten Woche erfolgen.