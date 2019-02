iOS-Abos schneller kündigen: Apple erleichtert endlich die Verwaltung

Abos einer iOS-App kündigen



Die neue Einstellung Die neue Einstellung

Abos für iOS-Apps sind schnell abgeschlossen, aber gar nicht so einfach gekündigt. Die Aboverwaltung findet nämlich nicht an derselben Stelle statt, wo man sich einst für wiederkehrende Zahlungen entschied. Stattdessen muss eine ziemlich versteckte Sektion in den Account-Einstellungen aufgesucht werden. Man kann nur ahnen, wie viele Abos länger als eigentlich gewünscht liefen, nur weil Nutzer bei der Suche nach Kündigungsmöglichkeiten aufgaben – oder dies erst zu einem späteren Zeitpunkt schafften. Apple strich in den letzten Monaten viel Kritik ein, da man es Abo-Betrügern recht einfach, Kunden aber sehr schwer machte. In einem ersten Schritt reagierte Apple durch schärfere Richtlinien. Fortan müssen App-Anbieter genau kommunizieren, dass der nächste Tap ein Abo abschließt – und auch, wie viel dies kostet. Zuvor waren irreführende Texte oder dubiose Bedienschritte an der Tagesordnung.Gleichzeitig gibt es aber seit dieser Woche noch eine weitere sinnvolle Verbesserung. Abos lassen sich nämlich nun wesentlich einfacher kündigen, indem Apple die Abo-Verwaltung auf oberster Ebene der Accounteinstellungen einblendet. Folgendermaßen ist fortan die Kündigung eines Abos möglich1) Öffnen Sie den App Store2) Klicken Sie im App Store auf Ihr Profilbild rechts oben3) Unterhalb der "Personalisierten Empfehlungen" taucht ein neuer Menüpunkt auf, nämlich "Abonnements verwalten"Die Option befand sich zuvor zwei Ebenen tiefer, nämlich in den Account-Einstellungen, dort hinter dem Accountnamen, anschließend nach unten scrollen, dann auf "Abo" tippen. Die jetzt gewählte Vorgehensweise ist ganz eindeutig nutzerfreundlicher und erweckt auch nicht mehr den Eindruck, man wolle es Anwendern bewusst schwer machen, Abos wieder loszuwerden. Wer übrigens die beschriebene Option noch nicht sieht, hat offensichtlich iOS 12.1.4 nicht installiert.