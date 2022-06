iOS 15: Verbreitung des aktuellen Betriebssystems nimmt stark zu

iOS 15 prescht vor

iOS 15 ausgereifter, iOS 14 ohne Sicherheitsupdates

Einen allzu erfolgreichen Start konnte man iOS 15 eher nicht attestieren: Obwohl die aktuelle Version des Betriebssystems auf allen Geräten zur Verfügung steht, die mit iOS 14 (und sogar iOS 13) kompatibel sind, hielt sich die Begeisterung in den ersten Wochen nach Release ein wenig in Grenzen. Im Dezember 2021 etwa erreichte iOS 15 einen Verbreitungsgrad von etwa 59 Prozent, im Jahr davor lag iOS 14 bereits bei deutlich über 70 Prozent (siehe hier ). Zwischenzeitlich scheint iOS 15 allerdings eine deutliche Aufholjagd hingelegt zu haben: Die aktuelle Version findet sich nun auf deutlich mehr Geräten. Das dürfte mehrere Gründe haben – so gestaltet Apple den Verbleib auf iOS 14 mittlerweile weniger attraktiv als zum Release des Nachfolgers.Offizielle Zahlen zur Verbreitung von iOS legt Apple nicht gerade oft vor – der letzte Bericht stammt aus dem Januar dieses Jahres. Damals waren auf 72 Prozent der iPhones, welche in den letzten fünf Jahren auf den Markt kamen, iOS 15 installiert. Unter allen Geräten, die auf den App Store zugriffen, waren es gerade einmal 63 Prozent. Die von Mixpanel erhobenen Zahlen fußen auf derselben Messmethode und weisen eine für Apple durchaus erfreuliche Erfolgsbilanz auf: Aktuell ist auf etwa 85,47 Prozent aller iPhones iOS 15 installiert, bei knapp 12 Prozent der Geräte ziehen Nutzer weiterhin die Vorgängerversion vor. iOS 13 oder älter spielt nur noch für eine kleine Minderheit eine Rolle: Der Anteil liegt bei 2,82 Prozent.Die Gründe für einen Umstieg erhebt Mixpanel nicht, es gibt aber Grund zur Annahme, dass einige Anwender auf eine ausgereiftere Version von iOS 15 warten wollten. Außerdem sprach anfangs einiges für den Verbleib auf iOS 14: Apple erklärte, Sicherheitsupdates auch für jene Version bereitstellen und Nutzer nicht zur Aktualisierung auf iOS 15 drängen zu wollen. Im Januar dieses Jahres machte das Unternehmen einen Rückzieher und behauptete, dass die bisherige Wahlfreiheit stets als vorübergehende Option gedacht gewesen sei (siehe hier ). Übrigens dürfte iOS 16 den Umstieg an anderer Stelle erschweren: Aller Voraussicht nach werden einige Geräte nicht mehr unterstützt – Gerüchten zufolge handelt es sich dabei um das iPhone 6s, 6s Plus sowie SE (2016).