Gerücht: iOS 16 unterstützt iPhone 6s und iPhone SE nicht mehr

iOS 16 beendet Unterstützung von diversen Modellen

Noch einige Jahre Software-Updates

Apple stellte das iPhone 6s und 6s Plus im Jahr 2015 vor – das iPhone SE folgte im Frühjahr 2016. Nutzer dieser Geräte hatten bezüglich der Software-Unterstützung bislang großes Glück: Alle drei Modelle erlauben die Installation des kürzlich erschienenen iOS 15. Bereits seit zwei iOS-Versionen fielen keine iPhone-Modelle aus der offiziellen Unterstützung heraus: Alle iPhones, welche mit iOS 13 funktionieren, unterstützen auch iOS 15. Nutzerrückmeldungen nach lassen sich auch alle drei Modelle noch flüssig mit iOS 15 nutzen. In der Vergangenheit kam es öfters vor, dass ältere iPhone-Modelle mit neueren iOS-Versionen überfordert waren – besonders in Erinnerung blieb hier iOS 4 auf dem iPhone 3G im Jahr 2010.Im kommenden Jahr wird Apple iOS 16 vorstellen. Wahrscheinlich wird der Konzern wie üblich die neue Version des Smartphone-Betriebssystems im Sommer anlässlich der Worldwide Developers Conference zum ersten Mal der Öffentlichkeit zeigen. Normalerweise erhalten eingetragene Apple-Entwickler wenige Stunden nach der Präsentation Zugriff auf eine allererste Vorabversion. Nutzer im Public-Beta-Programm gewährt Apple meist einen Monat später Zugriff auf Beta-Versionen. Mit der finalen Version dürfte wie üblich im kommenden Jahr im Herbst zu rechnen sein.Doch mit iOS 16 wird Apple drei beliebte Modelle von der Liste der unterstützten Geräte streichen: Wie iPhoneSoft erfahren haben will, wird sich iOS 16 nicht mehr auf dem iPhone 6s, 6s Plus und iPhone SE installieren lassen – hier ist also bei iOS 15 Schluss. iOS 16 setzt demnach mindestens ein iPhone mit A10-Prozessor voraus.Es ist aber damit zu rechnen, dass Apple das iPhone 6s, 6s Plus und iPhone SE noch einige Jahre mit Sicherheitsupdates versorgen wird – besonders, da es sich hier um sehr beliebte Modelle handelt. Wer jedoch sehr auf Sicherheit bedacht ist, sollte sich allerdings im kommenden Jahr nach einem neueren iPhone-Modell umsehen: Apple behebt zwar kritische Sicherheitslücken in älteren iOS-Versionen, doch der Konzern korrigiert nicht alle Schwachstellen . Besonders Lücken, welche große Architekturänderung erfordern, werden nicht in älteren Systemversionen behoben.