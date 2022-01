Wahl zwischen iOS 14 und 15: Laut Apple stets eine „vorübergehende“ Option

Apple nimmt zu Rückzieher Stellung

iOS 15 wird langsamer angenommen als Vorgängerversion

Fokus-Modus, SharePlay, App-Datenschutzbericht – es gibt einige gute Gründe, das Update auf iOS 15 anzustoßen. Die Schließung von Sicherheitslücken gehörte bislang nicht unbedingt dazu: Wer sich dazu entschied, iOS 14 auf einem Gerät beizubehalten, konnte entsprechende Aktualisierungen einspielen – Apple ermöglichte so erstmals die Wahl zwischen dem aktuellen und dem Vorgänger-OS, ohne empfindliche Nachteile bei der Sicherheit hinnehmen zu müssen. Mittlerweile machte das Unternehmen einen Rückzieher: Ab sofort stehen Updates auf iOS 15 prominent in den Systemeinstellungen zum Download bereit, iOS 14.8.1 wird nicht länger angezeigt. Das sorgt bei Betroffenen für Unverständnis. Nun äußerte sich Apple in dieser Sache.Es galt als einigermaßen überraschend, als bekannt wurde, dass Apple Nutzer vor die Wahl stellt: So blieb es dem Anwender überlassen, iOS 15 zu installieren oder weiter mit iOS 14 vorliebzunehmen, ohne Einbußen bei der Sicherheit in Kauf nehmen zu müssen. Wie der Konzern gegenüber Ars Technica erklärt, sollte diese Option stets nur eine vorübergehende sein. Damit ist nun eindeutig klar, dass die Rücknahme von iOS 14.8.1 keinen Fehler darstellt – Apple möchte auf diese Weise die Bereitschaft zu einem Update auf iOS 15 erhöhen. Bislang kommunizierte das Unternehmen die zeitliche Einschränkung aber kaum – bei der Auflistung von Features für iOS 15 fehlt beispielsweise ein solcher Verweis völlig:Apple nennt gegenüber Ars Technica ein im September 2021 aktualisiertes Support-Dokument , welches tatsächlich über einen entsprechenden Passus verfügt: Das Unternehmen verweist auf die Möglichkeit, weiterhin iOS und iPadOS 14 zu verwenden, während der Anwender für diese Versionen „gleichzeitig für einen gewissen Zeitraum nach wie vor wichtige Sicherheitsupdates [erhält]“. Wieso Apple das Update auf iOS 15 nun forciert, ist unklar, allerdings schreitet die Verbreitung des aktuellen Betriebssystems vergleichsweise langsam voran (siehe hier ). Hierfür gibt es wohl einige Gründe: Manche Nutzer möchten so Apples angekündigten Foto-Scan vermeiden, andere befürchten Bugs, die sich bei einem Update einschleichen könnten (siehe hier ).