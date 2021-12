Aktuelle Zahlen: iOS 15 verbreitet sich langsam(er)

Noch keine 60 Prozent erreicht

Apple macht es einfacher, nicht umzusteigen

Neue Apple-Betriebssysteme erobern normalerweise in Windeseile hohe Marktanteile. Dazu tragen mehrere Faktoren bei: Die Installation gestaltet sich sehr einfach, Apple erinnert außerdem recht deutlich an ausstehende Updates. Auch hinsichtlich der Hardware-Voraussetzungen besteht kaum Unklarheit – viel Recherche ist gewöhnlich nicht erforderlich. Von Mixpanel gibt es aktuelle Zahlen zur Verbreitung von iOS 15, das nun seit rund drei Monaten zur Verfügung steht. Wie schon beim letzten Zwischenstand lässt sich ganz klar erkennen, dass diesmal ein sehr zögerlicher Umstieg stattfindet.Die Untersuchung kommt auf einen Verbreitungsgrad von 59 Prozent, wohingegen es iOS 14 noch auf 36,6 Prozent bringt. Während der Thanksgiving-Woche stagnierten die Zahlen, anschließend stiegen die Werte von iOS 15 wieder deutlich an. Im Vergleich zum Vorjahr handelt es sich dennoch um niedrige Werte. Vor ziemlich genau einem Jahr legte Apple eigene Daten vor, wonach iOS 14 Mitte Dezember 2020 bei deutlich über 70 Prozent lag. Sowohl Mixpanel als auch Apple messen aktive Geräte im App Store bzw. Nutzung aktueller Apps – Uralt-Devices, für die es keine neue Software mehr gibt, bleiben demnach außen vor.Warum iOS 15 es nicht auf eine ähnliche Verbreitung wie iOS 14 vor einem Jahr schafft, könnte mit einer Änderung des Updateverfahrens zusammenhängen. Damals war es außerordentlich lästig, auf aktuelle Systeme zu verzichten. Regelmäßig erinnerte Apple nämlich vehement daran, man solle bitte auf die neue Version umstiegen. Nun gestalten sich jene Hinweise deutlich dezenter. In der systemseitigen Software-Aktualisierung dominiert nicht der Eintrag für iOS 15, stattdessen gibt es weiterhin Aktualisierungen für iOS 14 – und zwar optisch sogar prominenter platziert. Als weniger wahrscheinlich gilt, dass sich viele Nutzer von Problemberichten abschrecken ließen. Zwar gab es einige Fehler, dennoch nicht in so gravierendem Ausmaß, um signifikante Updateverweigerung hervorzurufen.