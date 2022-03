iOS 15.4 vereinfacht Erfassung von (handschriftlichem) Text in der Notizen- und Erinnerungen-App

Gedruckte und handschriftlich verfasste Texte schneller erfassen

Voraussetzungen

Seit kurzer Zeit stehen iOS und iPadOS 15.4 offiziell zum Download bereit. Über einen Mangel an neuen Funktionen kann man sich bei den beiden Updates wahrlich nicht beklagen: Apple implementierte große Features wie „Universal Control“ und nahm an vielen Stellen des Systems kleinere Verbesserungen vor. So finden sich in der Podcast-App sinnvolle Filter-Optionen, der iCloud-Schlüsselbund unterstützt Anmerkungen zu gespeicherten Passwörtern und vieles mehr. Apples mit iOS 15 eingeführte Funktion „Live Text“ ist natürlich weiterhin an Bord: In der Notizen- und Erinnerungen-Anwendung können Nutzer nun einfacher davon Gebrauch machen.Apples hauseigene Notizen-App ist längst kein rudimentäres Tool mehr, das lediglich die Ansammlung einiger Textfragmente erlaubt. So lassen sich mittlerweile ohne Weiteres Listen und Zeichnungen erstellen, außerdem bleiben die Einträge dank der iCloud auf allen Geräten synchron. Seit einiger Zeit können auch Dokumente gescannt werden und seit iOS 15 ermöglicht „Live Text“ die Erfassung gedruckter und handschriftlich verfasster Texte. Letzteres war bislang allerdings etwas umständlicher, nun findet sich der separate Punkt „Text scannen“ unter dem Kamera-Piktogramm in der unteren Leiste einer Notiz auf dem iPhone. Wählt der Anwender diesen aus, muss die Kamera nur noch auf den zu erkennenden Text gerichtet werden:Apple erklärt die Funktionsweise zudem in einem neuen Support-Video . Wer das Feature häufig beansprucht, kann dies mit iOS und iPadOS 15.4 nun schneller tun.Im Übrigen stattete Cupertino auch die Erinnerungen-App mit dieser Schnellfunktion aus. Neben dem aktuellen Betriebssystem gilt es aber noch eine weitere Voraussetzung zu beachten, die grundsätzlich für „Live Text“ vorliegt: Auch wenn das Gerät mit iOS oder iPadOS 15.4 kompatibel ist, darf es sich nicht um allzu betagte Hardware handeln. Erforderlich sind das iPhone XR oder neuer sowie das iPad (2020), iPad Air (2019 oder neuer) und iPad Pro (2018 oder neuer).