iOS 15.4 & iPadOS 15.4 sowie weitere Updates erschienen

Face ID

Face ID kann auch beim Tragen einer Maske zum Entsperren auf iPhone 12 oder neuer verwendet werden.

Apple Pay und das automatische Ausfüllen von Passwörtern in Apps und Safari kann mit Face ID auch beim Tragen einer Maske verwendet werden.

Emojis

Neue Emojis wie Gesichter, Handgesten und Haushaltsobjekte sind jetzt über die Emoji-Tastatur verfügbar.

Für das Emoji „Händeschütteln“ können für jede Hand verschiedene Hautfarben ausgewählt werden.

FaceTime

SharePlay-Sitzungen können direkt von unterstützten Apps gestartet werden.

Siri

Auf iPhone XS, iPhone XR und iPhone 11 oder neuer kann Siri Datum und Uhrzeit auch offline angeben.

Impfkarten

Health unterstützt das digitale COVID-Zertifikat der EU und ermöglicht es somit, überprüfbare Versionen von COVID-19-Impfungen, -Laborergebnissen und -Genesungsnachweisen zu laden und zu sichern.

COVID-19-Impfkarten in Apple Wallet unterstützen nun das Format des digitalen COVID-Zertifikats der EU.

Diese Version enthält zudem folgende Verbesserungen für dein iPhone

Die Webseitenübersetzungsfunktion in Safari wurde um Italienisch und Chinesisch (Traditionell) erweitert.

In der Podcasts-App können Folgen nun nach Staffel, gespielten, ungespielten, gesicherten oder geladenen Folgen gefiltert werden.

Eigene E-Mail-Domains in iCloud können von den Einstellungen aus verwaltet werden.

„Kamera“ in der Tastatur kann Text zu „Notizen“ und „Erinnerungen“ hinzufügen.

Die App „Kurzbefehle“ unterstützt nun das Hinzufügen, Entfernen oder Abfragen von Tags mit „Erinnerungen“.

Die Option „Durch Halten anrufen“ in den Notruf SOS-Einstellungen gilt jetzt für alle Benutzer

. „Durch 5-mal Drücken“ kann weiterhin in den Notruf SOS-Einstellungen ausgewählt werden.

Auf iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max wird für „Nahaufnahme“ in „Lupe“ die Ultra-Weitwinkelkamera verwendet, damit du auch kleinste Objekte ganz groß sehen kannst.

Gesicherte Passwörter können nun deine eigenen Notizen in „Einstellungen“ enthalten.

Außerdem werden in dieser Version folgende Fehler auf dem iPhone behoben

Die Tastatur setzt eventuell einen Punkt zwischen zwei eingegebenen Zahlen.

Fotos und Videos werden unter Umständen nicht mit der iCloud-Fotomediathek synchronisiert.

Die Bedienungshilfe „Bildschirminhalt sprechen“ kann in der Bücher-App unerwartet beendet werden.

Die Bedienungshilfe „Bildschirminhalt sprechen" kann in der Bücher-App unerwartet beendet werden.

Die Funktion „Live-Mithören" wird eventuell nicht deaktiviert, wenn sie im Kontrollzentrum ausgeschaltet wurde.

Ein weiterer großer Updateabend ist angebrochen. Apple beendete die im Januar begonnene Betaphase und stellt nun die finalen Versionen von iOS 15.4, iPadOS 15.4 sowie tvOS 15.4 und watchOS 8.5 zur Verfügung. Wie immer gibt es zudem eine neue Version der HomePod-Software. Während es sich bei den vorherigen Systemupdates nur um sehr kleine Aktualisierungen gehandelt hatte, gehen iOS 15.4 und iPadOS 15.4 als eine der änderungsreichsten .x-Updates in die Geschichte des Systems ein. Auch im Falle von tvOS und watchOS gibt es Verbesserungen. Wir fassen in dieser Meldung die wichtigsten Neuerungen zusammen und verweisen wie üblich auf frühere Artikel zu den einzelnen Themen. Face ID eines iPhone 12 oder 13 kann den Nutzer auch dann zuverlässig erkennen, wenn eine Gesichtsmaske getragen wird Universal Control, um mit einer einzigen Maus und Tastatur sowohl den Mac als auch das iPad zu steuern Der iCloud-Schlüsselbund unterstützt Notizen zu gespeicherten Passwörtern, außerdem verhindert das System "Passwörter ohne Nutzernamen" Für US-Englisch: Weitere Stimme für Siri "Visuelles Nachschlagen" in der Fotomediathek: Erkennung von Fotoinhalt, beispielsweise Pflanzenart, Hunderasse, etc. Impfnachweise in der Apple Wallet ablegen Tap to Pay, das iPhone als Bezahlterminal (in den USA) Verbesserte Podcast-App mit neuen Filtern Deaktivieren automatischer Mitteilungen von AutomationenWer die nun erschienene Version von tvOS unter die Lupe nimmt , findet unter anderem ein runderneuertes Audio-Menü für AirPods, neue Lautstärke-Buttons und "Up Next"-Reiter sowie Verbindung mit Captive-WiFi-Netzen vor. In watchOS 8.5 gibt es Unterstützung für digitale Impfnachweise, außerdem lassen sich Abos und Käufe in Apple TV per Watch bestätigen. Im Entwicklerbereich hatte Apple zudem noch einige Fehlerbehebungen dokumentiert.Folgendermaßen sehen die offiziellen, kompletten Release Notes aus: