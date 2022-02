Offiziell: Apple kündigt "Tap to Pay" an

Das iPhone wird zum Kassensystem und Bezahl-Terminal

Zunächst nicht international, USA machen den Anfang

Erst kürzlich kam ein Bericht auf, wonach Apple an einer Ausweitung von Apple Pay bzw. der hauseigenen Payment-Lösungen arbeitet. Genauer gesagt geht es um die Art und Weise, wie sich Zahlungen in einem Geschäft vornehmen lassen. Momentan benötigen Geschäfte NFC-fähige Kassensysteme, wobei es hierbei höchst unterschiedliche Umsetzungen gibt. Auch für kleinere Händler existieren Lösungen, wenn beispielsweise kein komplettes Terminal wie in umsatzstärkeren Läden angeschafft werden kann. Genau an diesem Punkt möchte Apple aber ansetzen und ein neues Angebot auf den Weg bringen. Jetzt erfolgte nämlich die offizielle Ankündigung, "Tap to Pay" soll noch in diesem Jahr auf den Markt kommen.In Zukunft können nämlich auch gewöhnliche iPhones ohne Zusatz-Hardware als Terminal fungieren. Herzu will Apple eine neue App anbieten, um besagte Funktionalität auf den Geräten freizuschalten. An Hardware-Voraussetzungen sind lediglich ein iPhone XS oder neuer genannt, installiert sein muss wohl mindestens iOS 15.4. Tap to Pay soll es anschließend möglich machen, Zahlungen per Apple Pay, kontaktlosen Kreditkarten oder anderen digitalen Wallets entgegenzunehmen. Der Beschreibung zufolge handelt es sich also um keine Insel-Lösung für die Apple-Welt, sondern um eine Umsetzung für alle Kunden mit entsprechenden NFC-Zahlungsmitteln.Keine Angaben gibt es allerdings, wann der internationale Start zu erwarten ist – am Anfang kommen nämlich nur Händler der USA in den Genuss des neuen Systems. Apple will die eigenen Stores selbstverständlich auch mit Tap to Pay ausstatten, sodass Mitarbeiter in Zukunft nur noch ein reguläres iPhone als Kassenterminal präsentieren müssen. Wie es in der Pressemitteilung heißt, soll die Umstellung im Laufe des Jahres beginnen. In einer "zukünftigen iOS-Beta" soll es neue APIs für Partner geben, als einer der ersten Anbieter soll Stripe mit von der Partie sein. Wie üblich verweist Apple auf den hohen Datenschutz, welchen man gewährleisten will – sämtliche Transaktionen erfolgen verschlüsselt, Zugriff auf persönliche Daten ist nicht möglich.