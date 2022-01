Kurz: Impfnachweise in der Apple Wallet (iOS 15.4) +++ Bald zwei Milliarden Apple-Devices

1,8 Milliarden aktive Geräte – 2,0 Milliarden noch in diesem Jahr

In den USA war es bereits seit Herbst möglich, einen digitalen Impfnachweis in der Apple Wallet abzulegen. Hierzulande bedurfte es externer Umwege, beispielsweise Online-Diensten, welche das Zertifikat Wallet-gerecht aufbereiteten. Auf normalem Wege musste es hingegen die Corona-Warn-App bzw. die CovPass-App sein, um sich bei Eingangskontrollen entsprechend auszuweisen. Wenn in rund zwei Monaten das nächste große iOS-Update erscheint, die erste Betaversion von iOS 15.4 gibt es seit dieser Woche, stehen aber Verbesserungen an. Apple schafft dann nämlich Unterstützung für EU-weit geltende Impfzertifikate. In Beta 1 ist es bereits möglich, den Nachweis in die Health-App zu laden, mit einem späteren Build kommt dann aber auch die Apple Wallet hinzu. Momentan noch nicht funktionsfähig ist das Feature in Liechtenstein, sowie der Schweiz – auch die Kapverden und Palästina will Apple in Zukunft abdecken, benötigt aber noch etwas Zeit. In den Release Notes heißt es dazu, die Dokumente jener Gebiete lassen sich "derzeit nicht verifizieren oder hinzufügen".Auf der Quartalskonferenz äußerte sich Tim Cook auch darüber, wie viele Apple-Geräte sich derzeit im aktiven Einsatz befinden. Waren es vor genau einem Jahr noch 1,65 Milliarden Devices, so stieg der Wert nun auf 1,8 Milliarden an. Angesichts der erwarteten Wachstumsraten bedeutet dies, noch 2022 die Marke von zwei Milliarden Apple-Geräten überschreiten zu können. Der Großteil dieser "Install Base" entfällt natürlich auf das iPhone, denn im Weihnachtsquartal kommen normalerweise jedes Jahr mehr als 70 Millionen Geräte hinzu. Für Apple ist jener Wert insofern von großer Bedeutung, als er angesichts der erfolgreichen Dienste-Strategie gleichzeitig bedeutet, mehr Abo-Angebote an die Kunden bringen zu können. Laut Finanzchef Luca Maestri gibt es derzeit rund 785 Millionen aktive Abos, wobei darin auch App-Abos von Drittanbietern enthalten sind.