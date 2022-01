iOS 15.3 hat Probleme mit Vorschaubildern von HomeKit-Kameras behoben

Home-App präsentierte veraltete Vorschaubilder

Apple liefert HomeKit-Bugfix in iOS 15.3 und iPadOS 15.3

Überwachungskameras fürs eigene Zuhause stellen schon lange keine Luxusartikel mehr dar, welche zahlungskräftigen Zeitgenossen vorbehalten sind. Leistungsfähige Systeme zu erschwinglichen Preisen gibt es heutzutage von vielen Anbietern. Für Besitzer eines Apple TV, HomePod oder iPad bietet es sich aus verschiedenen Gründen an, HomeKit-kompatible Geräte zu nutzen und diese in Apples Smarthome-Kosmos einzubinden. Dafür sprechen vor allem die komfortable Bedienung einschließlich Siri-Sprachsteuerung sowie Sicherheit und Datenschutz.Apple machte zahlreichen Eigentümern von Überwachungskameras in den vergangenen Wochen allerdings das Leben ein wenig schwer, wenn auch unabsichtlich. Waren zwei oder mehr solcher Geräte mit HomeKit verbunden, wofür ein kostenpflichtiges Abonnement von iCloud+ erforderlich ist, kam es nämlich zu einem Problem. In der Home-App waren keine aktuellen Vorschaubilder gespeicherter Aufnahmen mehr zu sehen (siehe ). Normalerweise werden diese Thumbnails regelmäßig aufgefrischt, sodass man stets einen Überblick über vergangene Vorkommnisse hat. Das erfolgte jedoch nicht mehr, die Anwendung verharrte auf einem veralteten Stand. Nicht betroffen von diesem Bug, über den sich zahlreiche Kamerabesitzer in Apples Support-Foren beschwerten, waren die Livebilder der Geräte, diese funktionierten stets einwandfrei.Apple konnte jetzt offenbar die Ursache dieses Fehlers ermitteln und ihn beheben. In iOS 15.3 und iPadOS 15.3, welche das Unternehmen gestern zur Verfügung stellte, tritt der Bug nicht mehr auf. Das berichten einige bislang betroffene Nutzer, unter anderem der Twitter-User Collin A. Zimmerman . Die Vorschaubilder von Aufnahmen werden also in den neuen Ausgaben der Betriebssysteme für iPhone und iPad wieder regelmäßig aktualisiert. Derzeit ist nicht bekannt, ob der Bug in der Home-App schlummerte oder in iOS/iPadOS selbst. Denkbar ist auch, dass der Fehler mit der Kommunikation zwischen den Geräten und iCloud zusammenhing. Apple geht in den Updatehinweisen nicht auf den Bugfix ein.