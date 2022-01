Kurz: WhatsApp bald mit Profilbildern auf dem Sperrbildschirm +++ HomeKit mit Problemen bei Überwachungskameras

WhatsApp: Profilbilder auf dem Sperrbildschirm

Überwachungskameras: Vorschaubilder aktualisieren nicht

Der Sperrbildschirm vieler iPhone-Nutzer gleicht oft einem Chaos: Benachrichtigungen unterschiedlicher Apps fordern die Aufmerksamkeit des Anwenders. Um den Überblick zu erleichtern, gibt es seit iOS 15 einige praktische Neuerungen: So lässt sich in den Einstellungen des Geräts der Punkt „Geplante Übersicht“ aktivieren, der Zusammenfassungen von Mitteilungen zu frei gewählten Zeitpunkten liefert (siehe hier ). Dank einer neuen API stellen zudem mehr und mehr Messenger Profilbilder von Kontakten auf dem Sperrbildschirm bereit – WhatsApp folgt in Kürze.Der beliebte Messenger erprobt die Funktion gerade für einige Beta-Tester, ehe die Freigabe für alle Nutzer erfolgt. Aktuell tauchen noch Probleme auf, allzu lange müssen sich Anwender aber wohl nicht mehr gedulden. Auch bei WhatsApp gilt, dass auf dem iPhone iOS 15 installiert sein muss.Smart Home ist weiterhin auf dem Vormarsch – Apple trägt dieser Entwicklung Rechnung, indem der Konzern laufend an der hauseigenen Home-App feilt und diese um Funktionen erweitert. Ein entsprechendes Abonnement bei iCloud+ vorausgesetzt, lassen sich mehrere Überwachungskameras mit HomeKit verbinden – beim teuersten Tarif ist die Anzahl der Kameras nicht limitiert. Die Home-App zeigt dabei stets Vorschaubilder entstandener Aufnahmen und aktualisiert diese regelmäßig. Seit einigen Wochen bereitet dieses Feature aber vielen Nutzern Ärger: In manchen Foren, darunter auch bei Apple und auf Reddit , häufen sich Beschwerden in dieser Sache. Aktualisierungen würden nicht funktionieren, stattdessen zeigten die Bilder veraltetes Material. Live-Ansichten stellen weiterhin kein Problem dar.Ein Neustart geht zumeist nur mit vorübergehender Besserung einher, andere Workarounds sind umständlich und zeitaufwendig: Manche Nutzer hatten nur Erfolg, wenn sie die Kameras entfernten und wieder neu hinzufügten, andere mussten sich erst von iCloud ab- und anmelden. Apple äußerte sich bislang nicht zu dem Bug.