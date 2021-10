iOS und iPadOS 15.0.2 erschienen (Aktualisierung: watchOS 8.0.1 ebenfalls)

Viele Probleme behoben

Aus iMessage gespeicherte Fotos werden nicht mehr aus der Fotos-Mediathek gelöscht, wenn der Nutzer die Unterhaltung entfernt:

Verbindungsprobleme mit dem iPhone Leder-Wallet in der Wo-Ist-App behoben

AirTags erschienen nicht immer zuverlässig in der „Wo ist“-Suche

Fehler bei der Nutzung von Audio-Apps mittels CarPlay behoben:

Probleme bei der Wiederherstellung der neuen iPhone-13-Modelle über den Finder oder iTunes behoben:

Auch iPadOS 15.0.2 erschienen

Installation

Aktualisierung: watchOS 8.0.1 ebenfalls erschienen

Bei einigen Benutzern der Apple Watch Series 3 wird der Fortschritt bei Softwareupdates möglicherweise nicht korrekt angezeigt.

Die Einstellungen für die Bedienungshilfen sind bei einigen Benutzern der Apple Watch Series 3 möglicherweise nicht verfügbar

Soeben hat Apple überraschend ein zweites Bugfix-Update für iOS 15.0 herausgegeben. Bereits vor zehn Tagen war iOS 15.0.1 erschienen und hatte ein Problem beim Entsperren des iPhones per der Apple Watch behoben. Dieses trat auf, wenn der Nutzer eine Maske trug – der "Maskenmodus" versagte in diesem Fall. Besagter Fehler betraf aber nur die gerade erst erschienenen iPhone-13-Modelle und nicht die Vorgänger-Versionen. Nun ruft Apple erneut zur Software-Aktualisierung – und zwar für iOS 15.0.2 und iPadOS 15.0.2.iOS 15.0.2 (Buildnummer 19A404) steht ab sofort zum Download bereit. Den Release Notes zufolge bringt die neue Version einige Fehlerbereinigungen mit – zahlreiche der Probleme hatten wir auch in Meldungen der vergangenen Wochen thematisiert:Bisher unklar ist, ob Apple mit iOS 15.0.2 auch die Touch-Bedienungsprobleme beseitigt hat, über welche sich einige Nutzer seit dem Start von iOS 15 beschweren.Zeitgleich mit iOS 15.0.2 steht ab sofort iPadOS 15.0.2 zum Download bereit. Auch hier behebt Apple das Problem bezüglich verschwindender Bilder aus der Fotos-Bibliothek, AirTag-Schwierigkeiten mit der Wo-Ist-App und Probleme beim Wiederherstellen mittels Finder oder iTunes.Am komfortabelsten lässt sich iOS 15.0.2 über die Einstellungs-App installieren: Dort findet sich unter dem Punkt "Allgemein" die Option "Softwareupdate". Für die Installation sollte man rund 10-20 Minuten einplanen, in welcher Zeit sich das Gerät nicht nutzen lässt. Nutzer können Systemupdates zwar auch via Mac durchführen, wenn das iPhone mit dem Computer verbunden ist, dies bietet allerdings keine nennenswerten Vorteile.Auch für die Apple Watch gibt es ein Update. Apple schreibt dazu: