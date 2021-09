Apples wichtiger Tipp für iPhone 13 und neue iPads: Zuerst Update, dann erst Backup einspielen

Backups können Funktionen von Apple Music lahmlegen

Update vor dem Einspielen eines Backups

Wer heute ein iPhone oder iPad (mini) der neusten Baureihe im Empfang nimmt, wird vermutlich gleich mit der Einrichtung des Geräts beginnen. In vielen Fällen liegen bereits Daten eines älteren Modells vor: Diese lassen sich zumeist direkt auf das neue iPhone oder iPad übertragen – oder der Nutzer entscheidet sich dafür, ein vorher angelegtes Backup einzuspielen. Letztere Option ist auch jenen Anwendern möglich, deren iCloud-Speicherplatz eigentlich nicht ausreicht: Apple gewährt dann ausnahmsweise kurzzeitig weiteren Speicher für die Übertragung auf ein anderes Gerät (siehe hier ). Wer ein Backup durchführen möchte, sollte aber unbedingt einen Zwischenschritt beachten.Apple veröffentlichte zwei Support-Dokumente, welche sich an Besitzer eines iPhone-13-Modells, iPad (2021) und iPad mini (2021) richten. Eines der Dokumente liegt bereits auf Deutsch vor, dem anderen hat Cupertino noch keine Übersetzung spendiert. Apple warnt vor einigen Fehlern, die das Einspielen eines Backups auf die neuen Geräte nach sich ziehen könnte: So können Nutzer möglicherweise nicht mehr auf den Katalog oder die Einstellungen von Apple Music zugreifen. Auch die Synchronisation der Mediathek gerate unter Umständen ins Stocken. Das Unternehmen lässt offen, ob dieser Fehler lokal angelegte oder iCloud-Backups betrifft – oder gar beide.Ein weiterer Fehler betrifft Widgets: Seit iOS und iPadOS 15 lassen sich diese direkt bearbeiten, indem der Nutzer länger auf ein solches Tool tippt. Mögliche Änderungen an den Widgets werden beim Aufspielen eines Backups auf eines der oben genannten Geräte aber eventuell nicht berücksichtigt. Anwender sollten daher unbedingt zuerst die Systemeinstellungen auf dem neuen iPhone oder iPad bemühen: Dort steht ein Update für die Geräte der aktuellen Baureihe zur Verfügung, das sich dieses Bugs annimmt. Merkwürdigerweise geht Apple im entsprechenden Support-Dokument im Zusammenhang mit Widgets nicht auf dieses Update ein, wenngleich die Beschreibung der Aktualisierung diesen Fehler adressiert. Für die oben erwähnten Probleme mit Apple Music verhält es sich genau andersrum: Apple rät ausschließlich im Dokument, das Update einzuspielen.